Новости Игры 14.08.2024 в 15:52 comment views icon

Heroes of Might and Magic III заговорит на украинском: настольная версия игры выходит в 2025 году

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Игорь Панченко

Автор новостей

Heroes of Might and Magic III заговорит на украинском: настольная версия игры выходит в 2025 году

Раздел Игры выходит при поддержке?

Archon Studios объявила о создании украинской локализации для настольной адаптации игры Heroes of Might and Magic III.

Компания планирует выпустить локализацию в 2025 году, демонстрируя поддержку украинских игроков. Разработчики приняли решение отказаться от подготовки ранее запланированной русскоязычной версии игры. Archon Studios не продает свою продукцию дистрибьюторам или клиентам в россии и Беларуси, избегая сотрудничества с российскими подставными компаниями за пределами этих регионов.

Трейлер

Настольная адаптация Heroes of Might and Magic III воспроизводит основные элементы оригинальной видеоигры. Игроки будут строить города, собирать армии и искать сокровища. Игра рассчитана на 1–4 участников и содержит кооперативные и сольные сценарии.

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Источник: Archon, Nachasi

Раздел Игры выходит при поддержке?

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