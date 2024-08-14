Heroes of Might and Magic III заговорит на украинском: настольная версия игры выходит в 2025 году

Archon Studios объявила о создании украинской локализации для настольной адаптации игры Heroes of Might and Magic III.
Компания планирует выпустить локализацию в 2025 году, демонстрируя поддержку украинских игроков. Разработчики приняли решение отказаться от подготовки ранее запланированной русскоязычной версии игры. Archon Studios не продает свою продукцию дистрибьюторам или клиентам в россии и Беларуси, избегая сотрудничества с российскими подставными компаниями за пределами этих регионов.
Трейлер
Настольная адаптация Heroes of Might and Magic III воспроизводит основные элементы оригинальной видеоигры. Игроки будут строить города, собирать армии и искать сокровища. Игра рассчитана на 1–4 участников и содержит кооперативные и сольные сценарии.
Украинская художница Яна Венгерова из Львова создала дизайн карточек для игры. Ее работы можно увидеть на официальном сайте художницы.
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