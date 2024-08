Heroes of Might and Magic III заговорит на украинском: настольная версия игры выходит в 2025 году

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Archon Studios объявила о создании украинской локализации для настольной адаптации игры Heroes of Might and Magic III.

Компания планирует выпустить локализацию в 2025 году, демонстрируя поддержку украинских игроков. Разработчики приняли решение отказаться от подготовки ранее запланированной русскоязычной версии игры. Archon Studios не продает свою продукцию дистрибьюторам или клиентам в россии и Беларуси, избегая сотрудничества с российскими подставными компаниями за пределами этих регионов.

Трейлер

Настольная адаптация Heroes of Might and Magic III воспроизводит основные элементы оригинальной видеоигры. Игроки будут строить города, собирать армии и искать сокровища. Игра рассчитана на 1–4 участников и содержит кооперативные и сольные сценарии.

Украинская художница Яна Венгерова из Львова создала дизайн карточек для игры. Ее работы можно увидеть на официальном сайте художницы.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Источник: Archon, Nachasi

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.