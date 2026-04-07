Cyberpunk 2077 выходит на PS5 Pro: 4K, 90 fps и три режима графики уже с 8 апреля

София Шадрина

Найт-Сити наконец-то будет выглядеть так, как задумывали художники CD Projekt RED. Обновление Cyberpunk 2077 для PS5 Pro выходит 8 апреля — с полным рейтрейсингом, AI-апскейлингом и выбором между красотой и скоростью.


Ключевая технология обновления — PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Система обрабатывает каждый пиксель отдельно с помощью искусственного интеллекта, рендерит сцены в более низком разрешении и повышает качество изображения без потери кадровой частоты. Результат — более стабильная картинка, более близкая к нативному 4K, без артефактов и мерцания, которые случались на обычной PS5.

Параллельно CD Projekt RED внедрила поддержку BVH8 (8-направленная иерархия ограничивающих объемов) для рейтрейсинга освещения, теней и отражений. Освещение всегда было частью ДНК Cyberpunk 2077: то, как неоновые вывески мегакорпораций тонут в вечернем смоге Найт-Сити, — не просто эстетика, а часть нарратива. Теперь студия говорит, что это освещение наконец-то соответствует оригинальному художественному замыслу. Еще в марте мы писали, что CDPR подтвердила обновление без точной даты — Теперь дата есть.

Обновление предлагает три режима работы под разные приоритеты:


  • Ray Tracing Pro — весь доступный рейтрейсинг одновременно: отражение, ambient occlusion, skylight, тени и эмиссивное освещение. Целевая частота — 40 fps на дисплеях с VRR или 30 fps без него.
  • Ray Tracing — выборочные улучшения рейтрейсинга при стабильных 60 fps. Баланс между графикой и плавностью.
  • Performance — максимальная кадровая частота: до 90 fps на VRR-дисплеях при сохранении высокой четкости изображения.

Владельцы PlayStation Plus Extra и Premium смогут попробовать обновление бесплатно — Cyberpunk 2077 уже входит в каталог подписки. Остальным игрокам достаточно иметь саму игру: обновление бесплатное. Показательно, что CDPR выбирает технические апдейты вместо нового контента — студия уже подтвердила, что больших DLC для Cyberpunk 2077 не планируется, а ресурсы переключаются на Project Orion (Cyberpunk 2).

Источник: Gematsu

