CD Projekt RED удалила платный мод Cyberpunk 2077 для VR

Разработчик модов для VR Люк Росс заявил, что CD Projekt RED удалила его VR—модификацию для Cyberpunk 2077 в соответствии с законом о защите авторских прав (DMCA).

Этот мод позволял владельцам VR-гарнитур еще глубже погрузиться в игровой процесс и атмосферу Найт-Сити. Он без проблем работал с конца февраля 2022 года. Непонятно, почему в CDPR решили принять меры именно сейчас, может в компании просто не знали о моде и кто-то недавно обратил на него их внимание.

Дело не в том, что разработчики оригинальной игры работают над собственным VR-режимом для нее. Росс и сам отвергает эту причину, поскольку обсуждал проблему с вице-президентом CDPR по развитию бизнеса и юридическим отделом. В собственном блоге на Patreon разработчик модов был очень возмущен и жаловался на двуличность мышления и реакций корпораций, для которых важнейшей остается прибыль, а на геймеров фактически наплевать. Однако пользователи на Reddit, форумах и в соцсетях были не слишком удивлены. В конце концов, компании не могут позволить кому-то получать прибыль от их интеллектуальной собственности без соответствующей лицензии. Этой ситуации можно было бы избежать, если бы мод Росса был бы бесплатным, а сам он собирал бы пожертвования от игроков на том же Patreon.

CDPR не препятствует существованию бесплатных модов, выражая поддержку сообществу модеров The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Несколько лет назад компания даже выпустила полный набор инструментов для моддинга (REDkit) для Ведьмака. Сейчас Cyberpunk 2077 наиболее стремительно растущая игра на Nexus по количеству загруженных модов, обойдя Fallout: New Vegas, и уступая лишь базовой версии и Special Edition Skyrim, а также Fallout 4.

VR-мод Люка Росса для Cyberpunk 2077 имел платный доступ, что привело к судебному иску. Однако разработчик не оставляет собственной деятельности и недавно выпустил новый VR-мод для Baldur’s Gate 3 от Larian. Это довольно непростая задача, поскольку в игре используется изометрическая камера, которую Рос еще не адаптировал к VR-режиму. Однако и здесь он установил платный доступ, что потенциально может закончиться аналогичным судебным иском со стороны правообладателя Wizards of the Coast.

Мы писали, что недавно Meta закрыла три VR-студии в рамках масштабных сокращений, связанных с изменением стратегии компании и постепенным уходом от активных инвестиций в метавселенную. Между тем Cyberpunk 2077 стала «основным источником дохода» CD Projekt Red с 35 млн проданных копий.

