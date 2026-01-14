Марк наигрался в метавселенную: Meta закрывает три VR-студии

Meta закрыла три VR-студии в рамках масштабных сокращений, связанных с изменением стратегии компании и постепенным отходом от активных инвестиций в метавселенную. Компания ликвидировала Armature, Sanzaru и Twisted Pixel, а VR-фитнес-приложение Supernatural больше не будет получать нового контента.

Сотрудники Twisted Pixel, которая в ноябре выпустила Marvel’s Deadpool VR, и Sanzaru, известной игрой Asgard’s Wrath, сообщили о закрытии студий в соцсетях. По данным Bloomberg, также прекратила работу Armature, которая в 2021 году перенесла Resident Evil 4 на Quest, а популярное VR-фитнес-приложение Supernatural больше не будет получать обновлений.

Сокращения происходят в рамках реструктуризации подразделения Reality Labs. Meta Platforms Inc. начинает увольнение более 1 000 сотрудников этого подразделения, что составляет около 10% его штата. В Reality Labs работает примерно 15 000 человек. Об увольнении сотрудников начали сообщать со вторника утром, согласно внутренней заметке технического директора Meta Эндрю Босворта, с которой ознакомилось Bloomberg. В своем меморандуме Босворт отметил, что компания меняет подход к развитию метавселенной, смещая фокус на мобильные устройства и сокращая инвестиции в VR, чтобы сделать бизнес «более устойчивым».

«Мы уже в прошлом месяце заявляли, что переносим часть инвестиций из метавселенной на носимые устройства. Это часть этих усилий, и мы планируем реинвестировать сэкономленные средства для поддержки роста направления wearables в этом году», — сообщил представитель Meta.

Reality Labs объединяет аппаратные и экспериментальные направления Meta, в частности VR-гарнитуры, AI-очки, AI-очки и продукты для виртуальных миров. В то же время с начала 2021 года подразделение понесло совокупные убытки более $70 млрд, поскольку большинство инвестиций до сих пор не генерирует значимых доходов. На фоне усиления фокуса на AI Meta и EssilorLuxottica SA обсуждают возможность удвоения производственных мощностей AI-очков до конца этого года. Компания рассматривает увеличение годового производства до 20 млн единиц или более к концу 2026 года. Meta уже сотрудничает с EssilorLuxottica над AI-очками под брендами Ray-Ban и Oakley, и Марк Цукерберг ранее заявлял, что эти продукты демонстрируют лучшие результаты, чем ожидалось.

«Начиная с сегодняшнего дня, VR будет работать как более компактная и плоская организация с более четким роудмапом для максимальной долгосрочной устойчивости», — отметил технический директор Meta Эндрю Босворт.

Метавселенная — виртуальное пространство для работы, игр и физической активности — стал одним из самых дорогих направлений для Meta. Компания инвестировала значительные средства в высококлассные VR-гарнитуры и цифровые функции, в частности аватары, готовясь к конкуренции с другими техгигантами. Однако эта конкуренция так и не развернулась, а метавселенная не набрала масштабов, на которые рассчитывал Цукерберг после переименования Facebook в Meta в 2021 году. Meta не анонсировала новых VR-гарнитур с момента выхода Quest 3S в 2024 году. В прошлом месяце компания также «поставила на паузу» запланированные гарнитуры Horizon OS от Asus и Lenovo и сократила внутреннюю разработку VR-игр.

По внутренним документам, компания также прекратила работу студий Armature, известной портом Resident Evil 4 для VR; Sanzaru, которая разрабатывала Asgard’s Wrath и Marvel Powers United; и Twisted Pixel, выпустившей Deadpool VR и Defector. VR-фитнес-студия Supernatural продолжит поддержку существующего продукта, но прекратит создание нового контента и функций.

«В связи с недавними организационными изменениями в нашей студии Supernatural больше не будет получать нового контента или функциональных обновлений, начиная с сегодняшнего дня», — сообщила команда Supernatural в Facebook.

Приложение будет оставаться активным для существующих пользователей. В то же время Meta сохраняет пять других контентных и игровых студий: Beat Games, BigBox, Camouflaj, Glassworks и OURO. Компания утверждает, что не отказывается от игрового направления и VR-экосистемы в целом.

«Эти изменения не означают, что мы отходим от видеоигр. С этими изменениями мы смещаем инвестиции, чтобы сосредоточиться на сторонних разработчиках и партнерах и обеспечить долгосрочную устойчивость», — написала директор Oculus Studios Тамара Счиаманна во внутреннем меморандуме.

Акции Meta на фоне новостей снизились на 1,9% по состоянию на около 10:00 по нью-йоркскому времени.

Источник: Engadget.com