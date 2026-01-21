Новости Авто 21.01.2026 comment views icon

CEO GM: владельцы плагин-гибридов не заряжают авто, реальные выбросы выше в разы

Вадим Карпусь

CEO GM: власники плагін-гібридів не заряджають авто, реальні викиди вищі в рази

В автомобильной индустрии назревает тихое переосмысление роли плагин-гибридов (PHEV). Технологию долго подавали как мост между бензиновыми авто и полностью электрическими моделями. Но реальные данные все чаще показывают другое: для многих водителей это оказалось поворотом не туда. Основная проблема не в самой технике, а в том, как ее используют.

На конференции Automotive Press Association в Детройте CEO General Motors Мэри Барра прямо признала проблему:

«Большинство людей их не подключают к зарядке», — сказала она, имея в виду плагин-гибриды.

Эта простая фраза хорошо объясняет, почему GM, активно инвестируя в полностью электрические платформы, осторожнее относится к гибридам. Компания планирует вывести плагин-гибридные модели на рынок Северной Америки в 2027 году, но сама Барра называет эту стратегию «взвешенной», а не восторженной.

Причина — в выбросах. Хотя PHEV позиционировали как более экологичные авто, в реальной жизни их углеродный след часто равен или даже превышает показатели бензиновых машин. По данным европейской организации Transport & Environment, средний плагин-гибрид выбрасывает почти в пять раз больше CO₂, чем заявлено официально. Анализ 2025 года показал, что большинство водителей большую часть поездок ездят на бензиновом двигателе, несмотря на возможность заряжать авто. Данные Еврокомиссии подтверждают это: реальные выбросы примерно в 3,5 раза выше лабораторных.

Похожая картина и в США. Исследование International Council on Clean Transportation (ICCT) показало, что плагин-гибриды потребляют на 42-67% больше топлива, чем указано в сертификации EPA. Регуляторы предполагают, что 84% поездок совершаются на электротяге, но фактически этот показатель составляет лишь около 27%.

Физика также играет против PHEV. Такие авто возят сразу две силовые установки — электрическую и бензиновую — поэтому весят больше. Когда электрический запас хода, обычно 30-50 км, заканчивается, водитель получает тяжелое авто с ДВС и более низкой эффективностью. Consumer Reports приводит пример BMW 330e xDrive: после разряда батареи он потребляет 9,4 литра топлива на 100 км, что хуже бензинового 330i xDrive.

Для автопроизводителей гибриды все же имеют стратегический смысл. Налоговые льготы для электромобилей в США завершились в 2025 году, новые пошлины усложнили рынок, а рост продаж электромобилей впервые за пять лет замедлился. Гибриды позволяют повысить эффективность без субсидий и без полной зависимости от зарядной инфраструктуры.

Но экологические аналитики предупреждают: это лишь временное решение. Transport & Environment называет PHEV «отвлечением на пути к нулевым выбросам». Если водители и дальше будут воспринимать плагин-гибриды как обычные бензиновые авто, ожидаемые преимущества просто исчезнут.

Источник: techspot

