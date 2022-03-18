CEO Patreon: компания продолжит работать в россии и поддерживать авторов из этой страны (ранее Patreon заблокировал страницу фонда «Повернись живим»)

После вероломного нападения россии на Украину многие западные правительства и компании ввели санкции против страны-агрессора и прекратили операционную деятельность в ней. Но генеральный директор Patreon Джек Конте пошёл иным путём. Он решил и далее работать в россии, продолжая оказывать финансовую поддержку агрессору.

Конте заявил, что не хочет наказывать создателей контента за политическое решение, в котором они не имеют права голоса.

«Я не думаю, что отдельные авторы должны платить за проступки своего авторитарного лидера. Я не хочу перекладывать это на творческих людей», — сказал Конте. «Они могут не соглашаться с войной, и я не хочу наказывать их за географическое положение».

Следует отметить, что позиция Джека Конте имеет крайне избирательный характер. Сейчас он отказывается прекращать работу в россии, чтобы не наказывать творческих людей. Но уже на второй день войны сервис Patreon заблокировал страницу украинского благотворительного фонда «Повернись живим».

Конте признал, что его решение продолжать работать в рф может быть скорее символическим, чем практическим. Большинство американских банков и финансовых компаний прекратили оказывать услуги в россии, поэтому многих авторов ограничения всё равно затронули.

С учётом такой позиции руководства сервиса Patreon некоторые украинские блогеры и авторы контента начали переходить на конкурирующую платформу Buy Me a Coffee.

Источник: businessinsider