Patreon видалив сторінку благодійного фонду «Повернись живим» за збір коштів для військових

25 лютого Patreon зупинив збір коштів для благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим». Краудфандингова платформа видалила сторінку та пояснила такий крок порушенням правил із боку фонду.

«Ми розуміємо бажання людей підтримати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не дозволяє використовувати засоби, зібрані на платформі, для підтримки насильства або придбання військової техніки».

Фонд розповів, що «кошти були використані на більш ніж 1500 планшетів із програмним забезпеченням для артилеристів, 230 квадрокоптерів, 45 мобільних систем спостереження…, та понад 60 військових автомобілів».

«Організація також ініціює створення та впровадження нових технічних рішень, включаючи моделі артилерійської зброї, підготовлено 350 снайперів, понад 2 тис. саперів та понад 3 тис. артилеристів, проводяться тренування з підготовки операторів БПЛА».

Усі кошти, що залишилися на рахунку, будуть повернуті жертводавцям.

«Ми вражені та вбиті горем через вторгнення в Україну. Як і багато хто в усьому світі, ми уважно стежимо за цією трагедією та бажаємо безпеки українському народу, який опинився в небезпеці».

1/2 We understand people’s desire to support humanitarian activities in #Ukraine. Patreon does not allow funds raised on the platform to be used to support violence or purchasing of military equipment. — Patreon Support (@PatreonSupport) February 25, 2022



Також Patreon порадив усім охочим допомогти Україні перераховувати пожертвування Українському товариству Міжнародного Комітету Червоного Хреста, «Голоси дітей» та «Revived Soldiers Ukraine».

Фонд продовжує збір коштів на своєму сайті.