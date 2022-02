Patreon видалив сторінку благодійного фонду «Повернись живим» за збір коштів для військових

25 лютого Patreon зупинив збір коштів для благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим». Краудфандингова платформа видалила сторінку та пояснила такий крок порушенням правил із боку фонду.

Фонд розповів, що «кошти були використані на більш ніж 1500 планшетів із програмним забезпеченням для артилеристів, 230 квадрокоптерів, 45 мобільних систем спостереження…, та понад 60 військових автомобілів».

Усі кошти, що залишилися на рахунку, будуть повернуті жертводавцям.

1/2 We understand people’s desire to support humanitarian activities in #Ukraine. Patreon does not allow funds raised on the platform to be used to support violence or purchasing of military equipment.

— Patreon Support (@PatreonSupport) February 25, 2022