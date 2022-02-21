CERT-UA попереджає про ймовірні кібератаки на сайти в зоні .ua 22 лютого

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua. Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого.

Як повідомляє CERT-UA, на сайті Raidforums за посиланням (https://raidforums [.]com/Thread-Message-to-Ukraine) було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого. Наразі обговорення за цим посиланням вже видалено.

У повідомлення йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua.

У CERT-UA просять адміністраторів уважно ознайомитися та вжити необхідних заходів щодо додаткового захисту ресурсів і мереж. Також Держспецзв’язку звертається до всіх: у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду CERT-UA.

Контакти CERT-UA для повідомлення про підозрілу активність хакерів та кібератаки

е-mail: [email protected]; тел.: (044) 281-88-05 або (044) 281-88-25; на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/UACERT; форма повідомлення на сайті: https://cert.gov.ua/contact-us Оперативний центр реагування на кіберінциденти е-mail: [email protected]; тел.: (044) 281-87-37 Оперативно-технічну службу Державного центру кіберзахисту тел.: (044) 281-88-01

Напередодні оприлюднила звіт про кіберінциденти у 2022 році — з початку 2022 року в Україні зафіксували 436 кіберінцидентів, що усемеро вище, ніж за аналогічний період торік.