«Чани — мое секретное оружие»: Дени Вильнев рассказал о ленте «Дюна 3» и почему не родилась Алия

В интервью The New York Times режиссер Дени Вильнев рассказал о своем видении Чани в фильме «Дюна: часть вторая» которое отличается от ее образа в книгах Фрэнка Герберта. Также он намекнул на роль персонажа Зендеи в «Дюне 3», сценарий которой Вильнев пишет прямо сейчас.

Итак, режиссер объяснил кардинальное отличие Чани в фильме и книге… намерениями самого Герберта. Писатель якобы сожалел о неверной трактовке романа читателями.

«Чани — мое секретное оружие. Фрэнку Герберту было грустно осознавать, что люди воспринимали книгу как праздник Пола Атрида. Он хотел написать предостережение против мессианских фигур, предостережение от смешения религии и политики. Я написал второй фильм, пытаясь быть более верным намерениям Фрэнка Герберта, нежели книге. В книге Чани только последователь. Я придумал, что она не соглашалась».

По словам Вильнева, образ Чани в фильме дает перспективу, с которой можно посмотреть на «темное» превращение Пола Атрида. По его замыслу, это становится предупреждением для зрителя «которого желал Фрэнк Герберт». Также режиссер хотел раскрыть идею, что Пол на самом деле не освобождает, а наоборот, порабощает фрименов, когда захватил контроль над ними и начал войну.

«Это трагедия всех трагедий. Как Майкл Корлеоне из научной фантастики, он становится тем, чего хотел избежать. И он попытается найти способ спасти свою душу в третьей части».

Книга «Мессия Дюны», на которой основана «Дюна 3» начинается 12 лет после событий первого романа, Пол и Чани в ней уже вместе. Режиссер без раскрытия деталей намекнул на дальнейшее развитие сюжета и куда денется гнев Чани. Вероятно, зрителей ждут и другие сцены, которые отсутствуют в романах.

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«Этот гнев огромен. Я не хочу раскрывать, что я собираюсь делать с третьим фильмом. Я точно знаю, что делать. Я пишу это прямо сейчас. Но там много огневой мощи, и я очень рад этому решению».

Другой вопрос, который очень волнует фанатов «Дюны» — почему не родилась сестра Пола Алия. В книге именно она убивает барона Владимира Харконена и является довольно причудливым персонажем: девочкой со способностями матери. Режиссер хотел сжать время событий с нескольких лет до более короткого промежутка, поэтому в фильме Алия просто не успела родиться.

«Идея заключалась в том, чтобы сжать книгу так, чтобы Пол почувствовал давление, чтобы завоевать доверие фрименов, начать готовиться — но не преуспеть, не иметь времени развернуть настоящую войну. Время против него».

Свое решение оставить Джессику беременной Дени Вильнев объясняет, опять же, следованием стилю Фрэнка Герберта:

«Я считаю, что беременные женщины выглядят чрезвычайно мощно. Использование этой силы было очень захватывающим. И обычно, когда вы видите беременную женщину на экране, она всегда рожает. Избежать этого момента, оставить ее в состоянии беременности, я думал, что это очень похоже на Фрэнка Герберта. Я отошел от малышки-убийцы, но думал, что это будет более свежим и оригинальным. Честно говоря, это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь в экранизации».