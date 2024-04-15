Warner Bros. заработала $1 млрд за рубежом за рекордные 15 недель — почти половину принесла вторая «Дюна»

Студия также стала первой, которая достигла этой вехи в 2024 году.

Warner Bros. заработала более $1 млрд в международном прокате за рекордные 15 недель (предыдущий рекорд составлял 17 недель), сообщает Deadline. Только вторая часть «Дюны» Дени Вильнева принесла студии $411,8 млн из-за рубежа, тогда как следующий крупный релиз компании — «Годзилла и Конг: Новая империя», также выпущенный в партнерстве с Legendary — пополнил копилку на $278,6 млн. Свой вклад также внесли и более ранние фильмы, такие как «Вонка» ($164,1 млн), «Аквамен и Потерянное царство» ($130 млн), «Миллион минут» ($13,3 млн в Германии) и «Одна жизнь» ($12,7 млн в Великобритании).

«Достижение этой невероятной вехи в таком ускоренном темпе — предмет гордости для Warner Bros. Это свидетельство, что наши команды лучшие в своем классе — маркетинговые, дистрибьюторские, творческие и кинематографические», — заявили Пам Эбди и Майк Де Лука, сопредседатели и генеральные директора Warner Bros. Motion Picture Group.

Следующие крупные премьеры 2024 года для Warner Bros. включают «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» Джорджа Миллера, который дебютирует в следующем месяце на Каннском фестивале (премьера в Украине — 23 мая), «Битлджюс Битлджюс» (5 сентября) и «Джокер: Безумие на двоих» (3 октября). Трейлер последнего, кстати, также принес Warner Bros. рекорд — 167 млн просмотров за сутки.