ChatGPT 5.3 Codex стер жесткий диск вайбкодера из-за одной опечатки

Олександр Федоткін

Небольшая ошибка в виде неправильно поставленной обратной косой черты привела к тому, что скрипт PowerShell в ChatGPT 5.3 Codex полностью удалил всю информацию с жесткого диска пользователя Reddit. 


Эта небольшая опечатка демонстрирует, что ошибки делают не только вайбкодеры. Сейчас вайбкодинг приобретает все большую популярность. Однако он также связан с определенными рисками, особенно, если сгенерированный ИИ код выполняется без предварительной проверки. Крошечная синтаксическая ошибка может иметь очень неприятные последствия.

Reddit

Пользователь ожидал, что ИИ-помощник просто поможет ему очистить временные папки Python под названием «pycache» с помощью скрипта. Мужчина сообщает, что вместо этого ошибочный код незаметно удалил все данные с жесткого диска. Потеря данных произошла из-за неудачного сочетания ошибочного скрипта и низкой отказоустойчивости Windows PowerShell в сочетании с классической командной строкой. Скрипт выполнил устаревшую команду «rmdir» через командную строку и попытался замаскировать кавычки обратной косой чертой. Однако PowerShell требует для этого обратные кавычки. Командная строка «расценила» неправильно переданную обратную косую черту как абсолютный путь к корневому каталогу текущего диска. Поскольку параметры удаления не предусматривали отправки запроса на подтверждение, жесткий диск был отформатирован.

Инцидент демонстрирует, насколько плохо все может закончиться, если безоговорочно доверять коду, сгенерированному ИИ. Также была обнаружена уязвимость командной строки Windows. Ситуация, когда простая опечатка в маскировке символов может трактоваться как команда для удаления целого корневого каталога даже без предупреждения и дополнительных мер предотвращения этого, является проблемой. Гораздо более безопасный подход — использовать только собственные команды PowerShell, которые обрабатывают пути намного надежнее и предотвращают такие серьезные ошибки преобразования между различными уровнями интерпретатора. Однако даже здесь есть простые команды, которые могут стереть данные с целых жестких дисков.


Ранее мы писали, что OpenAI представила GPT-5.3-Codex: «молниеносный» ИИ для кода с 1000 токенов в секунду. А недавно OpenAI запустила приложение для программирования Codex на macOS бесплатно и с лимитами 2x.

OpenAI представила GPT-5-Codex-Mini — ефективнішу модель для вайб-кодингу

Источник: NotebookCheck; Reddit

