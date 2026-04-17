Anthropic выпустила флагманскую модель ИИ Claude Opus 4.7: что она может

Anthropic выпустила новую модель ИИ Claude Opus 4.7 для продвинутого вайб-кодинга и мультимодальных задач.





Разработчики называют модель более надежной для выполнения сложных и многоэтапных задач, особенно для разработки ПО. Отмечается, что первые пользователи уже отметили большую уверенность Claude Opus 4.7 в выполнении сложных задач программирования, которые ранее требовали тщательного внимания со стороны человека.

Новая модель уделяет больше внимания именно качеству исполнения. Она обрабатывает расширенные рабочие процессы с лучшей согласованностью и проверяет собственные результаты перед предоставлением ответа. Это решает проблему, которая долгое время вызывала нарекания среди многих разработчиков, ненадежные результаты в многоэтапных задачах.

Модель также демонстрирует улучшенное следование инструкциям. Она следует подсказкам строже, чем предыдущие версии. Это может потребовать от разработчиков корректировки способа создания подсказок. Инструкции, к которым не так строго относились предыдущие модели, теперь способны давать неожиданные, но технически правильные результаты.





Claude Opus 4.7 демонстрирует лучшие результаты в задачах по обработке передового ПО и сложной аналитической работе. Внутреннее тестирование также демонстрирует лучшие результаты в задачах, связанных с финансами, включая структурированный анализ и качество предоставляемых данных.

Значительно улучшены возможности машинного зрения. Модель обрабатывает изображения с более высоким разрешением до 2576p. Это позволяет эффективнее визуализировать сложные скриншоты и подробные диаграммы. Примеры применения включают обработку сложных информационных панелей, извлечение структурированных данных, поддержку ИИ-помощников на других ПК.

Introducing Claude Opus 4.7, our most capable Opus model yet. It handles long-running tasks with more rigor, follows instructions more precisely, and verifies its own outputs before reporting back. You can hand off your hardest work with less supervision. pic.twitter.com/PtlRdpQcG5 — Claude (@claudeai) April 16, 2026

Claude Opus 4.7 улучшает управление памятью. Модель может сохранять ключевую информацию из файлов и повторно использовать ее при выполнении следующих задач. Это избавляет от необходимости многократно предоставлять один и тот же контекст, ускоряя рабочие процессы и снижая затраты.

В Anthropic также признают, что Claude Opus 4.7 по своим возможностям уступает более совершенной Mythos Preview, однако демонстрирует лучшие результаты Opus 4.6 в целом ряде тестов. Компания также ввела меры защиты и ограничения, связанные с запросами, касающимися кибербезопасности.

Opus 4.7 теперь доступен на нескольких платформах, включая API от Anthropic, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI и Microsoft Foundry. Цена остается неизменной: $5 долларов за 1000000 входных токенов и $25 долларов за 100000 выходных токенов.

Ранее мы писали, что Anthropic представила свою передовую модель ИИ Claude Mythos Preview, способную выявлять уязвимости и ошибки в ПО. Учитывая широкие возможности Claude Mythos, который уже обнаружил тысячи уязвимостей во всех ключевых ОС и браузерах, Anthropic решила не выпускать эту модель в широкий доступ. В то же время Anthropic пытается заглушить скандал вокруг случайной утечки 512 000 строк исходного кода Claude Code.





Источник: Interesting Engineering