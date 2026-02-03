OpenAI запустила приложение для программирования Codex на macOS: бесплатно и с лимитами 2x

OpenAI расширяет линейку своих приложений для macOS. Вчера компания представила совершенно новое приложение для Mac — Codex, которое компания называет «лучшим способом создавать с агентами».





Это уже не первый релиз Codex от OpenAI, однако теперь он впервые вышел в формате отдельного приложения — правда, пока только для macOS. Приложение доступно для пользователей ChatGPT Free и Go, а лимиты запросов временно удвоены для всех пользователей тарифов Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu. В компании также заявляют, что впоследствии Codex планируют выпустить и для Windows, тогда как пользователям Linux пока придется и дальше работать с ним через терминал. Codex присоединился к уже существующим приложениям ChatGPT и Atlas. Mac-приложение предлагает отдельный хаб для агентного программирования и обеспечивает бесшовный рабочий процесс между приложением Codex, IDE и Терминалом. Чтобы отметить запуск приложения, OpenAI на ограниченное время позволяет большему количеству пользователей протестировать возможности Codex.

«Приложение Codex обеспечивает сосредоточенное пространство для многозадачной работы с агентами. Агенты работают в отдельных потоках, организованных по проектам, поэтому вы можете легко переключаться между задачами, не теряя контекст. Приложение позволяет просматривать изменения, внесенные агентом в потоке, комментировать diff и даже открывать его в вашем редакторе, чтобы вносить изменения вручную», — так OpenAI описывает, для чего нужно приложение.

Codex имеет встроенную поддержку worktrees, чтобы несколько агентов могли работать с одним репозиторием без конфликтов. Каждый агент работает с изолированной копией кода, что позволяет тестировать различные подходы без необходимости отслеживать, как они влияют на кодовую базу. Пока агент работает, пользователь может просматривать изменения локально или позволить ему продолжать прогресс без вмешательства в локальное состояние git. Приложение подтягивает историю сессий и конфигурацию из Codex CLI и расширения для IDE, поэтому можно сразу начать использовать его в своих существующих проектах.

Также в приложении Codex можно настраивать Automations, которые позволяют Codex работать в фоновом режиме по автоматическому расписанию. Automations сочетают инструкции с необязательными «навыками» и запускаются по графику, который вы определяете. После завершения Automation результаты попадают в очередь на проверку, чтобы вы могли вернуться и продолжить работу при необходимости. В качестве примера возможного сценария автоматизации OpenAI предлагает просить Codex каждую пятницу просматривать последние 10 чатов и на основе их содержания создавать новые skills. Скачать приложение Codex для macOS можно на сайте OpenAI. Кроме того, доступен полный пост в блоге с дополнительными деталями о приложении.





Важной новинкой в Codex является система «навыков» (skills) — это специальные модули, которые позволяют агентам выполнять не только написание кода, но и более сложные рабочие задачи, например анализ информации, автоматизацию рабочих процессов или генерацию контента. По сути, skills можно использовать как заготовленные последовательности действий, которые разработчик регулярно повторяет в работе и не хочет каждый раз прописывать вручную. В приложении есть удобный интерфейс для создания и управления такими навыками: их можно явно назначать для конкретных задач или позволить Codex выбирать необходимые автоматически во время работы. Навыки можно хранить в репозитории и делать доступными для команды.

Еще одна полезная функция — настройка «личности» агента, которая позволяет выбирать стиль взаимодействия с Codex в соответствии с вашими предпочтениями: от четких, прямо ориентированных ответов до более коммуникационных и объяснительных. Это помогает лучше адаптировать работу агента под ваш рабочий стиль, не меняя базовых технических возможностей. Также в приложении предусмотрена безопасность «по умолчанию» — агенты ограничены в правах, например они могут редактировать только файлы в пределах определенной папки или ветки, а для запуска команд с расширенными правами требуют подтверждения пользователя.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: 9to5mac.com