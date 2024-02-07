Новости Технологии 07.02.2024 в 11:58 comment views icon

Человекоподобный робот Boston Dynamics, кажется, освоил работу на автомобильном производстве (видео)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Человекоподобный робот Boston Dynamics, кажется, освоил работу на автомобильном производстве (видео)

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Ранее двуногий робот демонстрировал свою ходьбу, прыжки и даже некоторые элементы паркура, а сейчас проявил способность к «захвату и переносу» вещей — в частности, и тяжелых автомобильных деталей.

На новом видео, опубликованном Boston Dynamics, робот-гуманоид Atlas успешно поднимает и переносит автомобильный амортизатор, демонстрируя, если не готовность, то близость к потенциальному коммерческому использованию.

Предыдущая версия Atlas имела несколько рудиментарные ручные зажимы, которые в последней итерации сделали «нежнее» — с более длинными пальцами, которые могут сгибаться в обе стороны, а также суставами и опорными точками на каждой из ладоней. Теперь робот может осторожно обхватить предмет и не повредить его.

На видео также есть момент, когда нам демонстрируют зрение Atlas с идеальным 3D-сканированием детали, которую необходимо перенести — так что кажется, некоторые умные элементы в презентации таки были предварительно рассчитаны.

Инженерная компания Boston Dynamics была основана три десятилетия назад как подразделение Массачусетского технологического института. Сейчас она принадлежит Hyundai и известна своими разработками по заказу DARPA. Самые известные изделия Boston Dynamics — четырехногие роботы-собаки. В октябре 2022 года компания подписала соглашение, в котором обязалась не использовать своих роботов в качестве оружия.

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