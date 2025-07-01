Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP

Не китайскими смартфонами единственными. Президент США Дональд Трамп анонсировал линейку духов для женщин и мужчин. Они называются Victory 45-47 и «посвящены победе, силе и успеху». Стоимость флакона объемом 3.3 унции (97,6 мл) стартует с $249. Также духи можно приобрести за токены TRUMP с использованием Solana Pay.

Изображения на упаковке флакон напоминают об избирательных победах Трампа прошлой осенью и в 2016 году в качестве 45 и 47 президента США. Одеколоны имеют форму золотых статуэток Трампа, одетого в деловой костюм. Другие ароматы, представленные на официальном сайте: PERFUME: TRUMP FOR WOMEN и COLOGNE: TRUMP FOR MEN.

Парфюмерные продукты продаются компанией под названием 45Footwear LLC через партнерство с использованием имени, изображения и образа Трампа с CIC Ventures LLC, которая также стоит за дорогими кроссовками, часами и другими брендовыми товарами, которые Трамп рекламировал во время предвыборной кампании прошлого года.

На сайте парфюма Трампа также указано, что это только лицензионное соглашение и что это «не имеет ничего общего с какой-либо политической кампанией».