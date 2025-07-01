Новости Крипто 01.07.2025 в 21:01 comment views icon

Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP

Не китайскими смартфонами единственными. Президент США Дональд Трамп анонсировал линейку духов для женщин и мужчин. Они называются Victory 45-47 и «посвящены победе, силе и успеху». Стоимость флакона объемом 3.3 унции (97,6 мл) стартует с $249. Также духи можно приобрести за токены TRUMP с использованием Solana Pay.

Изображения на упаковке флакон напоминают об избирательных победах Трампа прошлой осенью и в 2016 году в качестве 45 и 47 президента США. Одеколоны имеют форму золотых статуэток Трампа, одетого в деловой костюм. Другие ароматы, представленные на официальном сайте: PERFUME: TRUMP FOR WOMEN и COLOGNE: TRUMP FOR MEN.

Парфюмерные продукты продаются компанией под названием 45Footwear LLC через партнерство с использованием имени, изображения и образа Трампа с CIC Ventures LLC, которая также стоит за дорогими кроссовками, часами и другими брендовыми товарами, которые Трамп рекламировал во время предвыборной кампании прошлого года.

На сайте парфюма Трампа также указано, что это только лицензионное соглашение и что это «не имеет ничего общего с какой-либо политической кампанией».

Популярные новости

На деле китайский: почему смартфон Trump Mobile T1 не «изготовлен в США» «изготовлен в США
Трампофон: семья президента США запускает Trump Mobile и телефон T1
Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Я подтверждаю то, что мне 21 год или больше, и соглашаюсь со всеми политиками сайта ITC.ua