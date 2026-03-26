Дженсен Хуанг и Лиза Су: Трамп создал команду советников по вопросам ИИ

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о создании совета PCAST, в который войдут ведущие бизнесмены из области искусственного интеллекта, в частности, глава NVIDIA Дженсен Хуанг и глава AMD Лиза Су.





Консультативный совет во главе с Дэвидом Саксом будет консультировать Трампа по вопросам науки и технологий. Стремительное развитие искусственного интеллекта создало большое количество новых возможностей и одновременно вызвало много неотложных вопросов.

Совет возглавили ведущий предприниматель и инвестор в области ИИ Дэвид Сакс и научный советник Трампа Майкл Крациос. В состав также вошли CEO NVIDIA и AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су, гендиректор Meta Марк Цукерберг, один из основателей Google Сергей Брин, глава Dell Майкл Делл и гендиректор Oracle Ларри Эллисон, а также венчурный инвестор Марк Андриссен.

Сейчас совет включает 13 членов с возможностью увеличения состава до 24 человек. Среди ключевых проблем, с которыми сталкивается администрация Трампа, остаются вопросы регулирования развития и использования ИИ, а также строительства дата-центров и всей остальной инфраструктуры искусственного интеллекта.





Недавно сенатор Берни Сандерс и конгрессменка Александрия Окасио-Кортес предложили законопроект по приостановке строительства дата-центров, называя ЦОД угрозой для американской энергетики. Они требуют регулирования развития инфраструктуры для ИИ.

Дженсен Хуанг имеет свой интерес в совете Трампа, поскольку выступает против ограничений экспорта чипов для ИИ в Китай. Несмотря на то, что Белый дом недавно представил собственный план действий в сфере ИИ, включая предоставление преимущества моделям с открытым исходным кодом, построение независимой инфраструктуры и дипломатию в сфере искусственного интеллекта, пока нет никаких нормативных актов, которые бы регулировали развитие этой сферы. Интересно также, что в совет Трампа пока не вошли такие ведущие фигуры в сфере ИИ как глава OpenAI Сэм Альтман и руководитель Tesla, SpaceX и xAI Илон Маск.

Источник: wccftech