Трампофон: семья президента США запускает Trump Mobile и телефон T1

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Холдинг Trump Organization, в частности Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, запустил оператора Trump Mobile и смартфон T1, сделанный в США. Конечно же, золотого цвета.

«Объявленный в честь 10-й годовщины начала исторической президентской кампании их отца, Trump Mobile — это поставщик беспроводной связи нового поколения со смелыми амбициями и миссией, ориентированной на клиента. Trump Mobile будет предлагать услуги 5G через всех трех основных операторов сотовой связи. Основой Trump Mobile является его флагманский тарифный план The 47 Plan, который доступен всего за $47,45 в месяц. Абоненты получат следующие дополнительные преимущества: Безлимитные разговоры, текстовые сообщения и данные

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Trump Mobile называет телефон «элегантным золотым смартфоном, разработанным для высокой производительности, с гордостью созданным и изготовленным в Соединенных Штатах». Его уже можно предварительно заказать с депозитом в размере $100. Смартфон будет доступен либо с августа 2025 года, либо с сентября в зависимости от того, верить пресс-релиза или сайта Trump Mobile.

Что касается аппарата, деталей немного. Его изображение, которое The Verge скептически называет отфотошопленным, содержит логотип T1 и флаг США. Блок из трех камер отдаленно напоминает iPhone, но расположение иначе и нельзя увидеть, где же вспышка.

На странице телефона многочисленные ошибки: начиная от раздела процессора, где не указан процессор, оперативной памяти, которая названа хранилищем, и упоминания «камеры с длительным сроком службы 5000 мАч» (вероятно, речь идет все же об аккумуляторе). Из содержания страницы можно понять, что речь идет о 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель, установленную Android 15, 6,78 «дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч. Есть даже 3,5 мм разъем для наушников. Сзади — одна 50 МП основная камера и 2 МП датчики макро и глубины.

Trump Organization — главная холдинговая компания большинства бизнесов Дональда Трампа, которые сейчас контролируются его детьми. Объявление появилось сразу после заявки на регистрацию торговых марок «Trump» и «T1» в сфере телекоммуникаций, мобильных аксессуаров и телефонов.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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