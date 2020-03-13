Через 48 часов Украина на две недели закроет въезд иностранцам
Украина вводит временный запрет на въезд на свою территорию для граждан других стран в связи с пандемией коронавируса в мире. Соответствующее решение приняло СНБО.
На странице СНБО в Facebook еще идет прямая трансляция пресс-брифинга по итогам заседания, где было вынесено это решение.
Запрет вступит в силу через 48 часов и будет действовать две недели.
«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», — отметил глава СНБО Алексей Данилов.
В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.
На брифинге также заявили, что все украинцы смогут вернуться в Украину из-за границы, но после с территории стран, где эпидемия, они должны будут пройти тесты на коронавирус и определенные процедуры обсервации. Через неделю все пункты пропуска будут обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.
Решение о закрытии границ было принято спустя два дня после введения «карантина». 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Также количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.
- В Украине официально зарегистрировано три случая заболевания COVID-19 и одна смерть от него.
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- По состоянию на 13 марта в более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели 134,5 тысячи человек, выздоровели более 70 тысяч человек, умерли порядка пяти тысяч человек.
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- В Италии, которая остается лидером по числу заболевших коронавирусной инфекцией в Европе (на 13 марта заболели/умерли/выздоровели - 12 462/827/1 045 человек), действует режим чрезвычайной ситуации. Власти ограничили передвижение жителей, закрыли школы, магазины и рестораны; открытыми оставили только магазины по продаже продуктов и лекарств.