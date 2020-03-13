Через 48 часов Украина на две недели закроет въезд иностранцам

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Украина вводит временный запрет на въезд на свою территорию для граждан других стран в связи с пандемией коронавируса в мире. Соответствующее решение приняло СНБО.

На странице СНБО в Facebook еще идет прямая трансляция пресс-брифинга по итогам заседания, где было вынесено это решение.

Запрет вступит в силу через 48 часов и будет действовать две недели.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», — отметил глава СНБО Алексей Данилов.

В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

На брифинге также заявили, что все украинцы смогут вернуться в Украину из-за границы, но после с территории стран, где эпидемия, они должны будут пройти тесты на коронавирус и определенные процедуры обсервации. Через неделю все пункты пропуска будут обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.

Решение о закрытии границ было принято спустя два дня после введения «карантина». 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Также количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.