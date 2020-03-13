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Через 48 часов Украина на две недели закроет въезд иностранцам

Через 48 часов Украина на две недели закроет въезд иностранцам

Через 48 часов Украина на две недели закроет въезд иностранцам


Украина вводит временный запрет на въезд на свою территорию для граждан других стран в связи с пандемией коронавируса в мире. Соответствующее решение приняло СНБО.

На странице СНБО в Facebook еще идет прямая трансляция пресс-брифинга по итогам заседания, где было вынесено это решение.

Запрет вступит в силу через 48 часов и будет действовать две недели.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», — отметил глава СНБО Алексей Данилов.

В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

На брифинге также заявили, что все украинцы смогут вернуться в Украину из-за границы, но после с территории стран, где эпидемия, они должны будут пройти тесты на коронавирус и определенные процедуры обсервации. Через неделю все пункты пропуска будут обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.

Решение о закрытии границ было принято спустя два дня после введения «карантина». 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Также количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.

  • В Украине официально зарегистрировано три случая заболевания COVID-19 и одна смерть от него.
  • По состоянию на 13 марта в более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели 134,5 тысячи человек, выздоровели более 70 тысяч человек, умерли порядка пяти тысяч человек.
  • В Италии, которая остается лидером по числу заболевших коронавирусной инфекцией в Европе (на 13 марта заболели/умерли/выздоровели - 12 462/827/1 045 человек), действует режим чрезвычайной ситуации. Власти ограничили передвижение жителей, закрыли школы, магазины и рестораны; открытыми оставили только магазины по продаже продуктов и лекарств.
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