Ограничения из-за коронавируса вводятся по всей Украине [Постановление Кабмина]

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После того, как власти Киева ввели ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, этого вполне следовало ожидать. Буквально только что на заседании Кабмин соответствующим решением ввел ограничения по всей Украине.

Принятый документ предполагает введение трехнедельного карантина для учебных заведений и отмену всех публичных мероприятий с числом участников более 200 человек. Ограничительные меры не будут касаться мероприятий государственной необходимости. Также возможно проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Ограничения будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Конкретный план противоэпидемических мероприятий и ограничений будут утверждать власти на местах. То есть, ограничения могут и, вероятно, будут разниться в зависимости от региона.

«Принято решение выделить 100 млн грн ($3,95 млн) на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва», — говорится в сообщении.

Одновременно правительство ввело временный запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения — до 1 июня. Также Кабмин обещает закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Источник: Кабмин