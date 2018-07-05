Чертежи из патента позволяют узнать, каким может быть гибкий смартфон LG

О разработке гибких и сгибаемых дисплеев для смартфонов известно уже на протяжении нескольких лет. Кроме того, по слухам, некоторые производители уже работают над созданием сгибаемых смартфонов. Среди них упоминаются Samsung, Huawei и Motorola. Новый патент компании LG свидетельствует, что и эта компания заинтересована в создании смартфона в сгибаемом форм-факторе.

Данная патентная заявка была подана в Управление патентов и товарных знаков США в конце 2017 года. В ней описывается «мобильный терминал» (иными словами, смартфон). Корпус смартфона содержит гибкий дисплей, который сгибается горизонтально посередине устройства благодаря шарниру с четырьмя звеньями. Фактически, он работает сходным образом с шарниром, применяемым в Microsoft Surface Book.

Смартфон содержит два микрофона, два динамика и две антенны. Одна из камер расположена на внешней стороне закрытого дисплея, так что пользователь сможет делать фотографии и при закрытом дисплее. Дисплей автоматически включается при раскрытии корпуса смартфона и автоматически выключается при его закрытии. В патентной заявке описан безрамочный дизайн мобильного устройства. В патенте также описывается, как пользователь может взаимодействовать с таким гаджетом.

Пока нет сведений, планирует ли LG вывести на рынок такой сгибаемый смартфон, но патентная заявка свидетельствует об интересе компании к такому устройству.

Источник: gsmarena