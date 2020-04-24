Четвероногий робот Boston Dynamics Spot помогает удалённо обследовать пациентов, подозреваемых на наличие COVID-19





Компания Boston Dynamics заявила, что её четвероногий робот Spot уже используется в одной из больниц Бостона для оказания помощи при лечении больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В настоящее время у компании имеются амбициозные планы по расширению использования её роботов для оказания помощи работникам здравоохранения во время пандемии. Также она открывает доступ к своим программным и аппаратным наработкам, чтобы другие больницы и производители роботов могли последовать ее примеру.

Начиная с прошлой недели, больница Brigham And Women’s Hospital of Harvard University приступила к использованию робота Spot для удалённой сортировки пациентов, подозреваемых на наличие COVID-19. Таким образом, робот используется в качестве машины телемедицины. С этой целью на корпусе Spot применяется специальное крепление для планшета iPad или дисплея аналогичного размера, который будет использоваться для видеоконференций между медицинскими работниками и пациентами. Также робот оснащён средствами для обеспечения двусторонней радиосвязи. Отмечается, что использование робота помогло медсестринскому персоналу сократить время контакта с потенциально заразными пациентами. Тем самым, снижается риск заболевания коронавирусной инфекцией медицинским персоналом. Более того, использование iPad и двусторонней радиосвязи означает, что врачи «могут разговаривать с пациентами издалека, возможно, даже из собственного дома».

Boston Dynamics также стремится обеспечить помощь другим работникам здравоохранения и тем компаниям, которые в состоянии предоставить поддержку медикам посредством применения робототехники или телемедицины. Потому Boston Dynamics предоставляет доступ ко всем файлам, которые обеспечивают функционирование указанной конфигурации робота Spot.

Дополнительно сообщается, что компания не намерена ограничиваться телемедициной. Boston Dynamics ищет способы сделать своих роботов Spot ещё более полезными в борьбе с COVID-19. В настоящее время компания активно изучает возможности удалённого контроля жизнедеятельности, чтобы роботы могли выполнять такие задачи, как проверка температуры и подсчёт частоты дыхания с использованием тепловизионной камеры. При помощи дополнительно устанавливаемых сторонних RGB-камер также можно фиксировать и другие показатели жизнедеятельности, например, измерять пульс или уровень насыщения крови кислородом.

В дальнейшем компания намерена изучить, могут ли ее четвероногие роботы применяться с целью проведения дезинфекции в таких местах, как общественные транспортные узлы, больницы, палатки для осмотра пациентов с подозрением на COVID-19. Для этих целей планируется использовать системы ультрафиолетового излучения. Пока что это решение находится на ранних этапах разработки.

Источник: The Verge