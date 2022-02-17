Chrome, Edge и Firefox достигли 100-й версии — это может «сломать» некоторые сайты

Браузеры Chrome, Firefox и Edge готовятся к выпуску версии под номером 100, которая вызывает проблемы с отображением сайтов.

Как предупреждает Engadget, проблема заключается в строке пользовательского агента (User-Agent), которая вместо двухзначной станет трехзначной.

Сервер использует отправленную ему информацию для адаптации веб-сайтов и лучшего отображения контента. Через User-Agent веб-страница узнает, какой тип браузера вы используете и насколько он «свежий».

Как показал эксперимент Mozilla, строка может привести к ошибкам, а также проблемам совместимости для некоторых веб-доменов, которые не подходят для чтения трехзначных User-Agent. Оказалось, что некоторые крупные сайты имеют такую проблему. Например, на порталах HBO Go, Bethesda и Yahoo появлялись ошибки «Ваш браузер не поддерживается», возникали проблемы с отображением сайта, сбои синтаксического анализа, ошибки 403 и так далее.

Chrome, Firefox и Edge уже некоторое время предупреждали об этой проблеме, и предлагали пользователям скачивать тестовые версии, проверяя сайты.

Ожидается, что обновление до версии 100 появится 29 марта для Chrome и Edge, а на Firefox оно выйдет 3 мая.

«Когда чуть более 12 лет назад браузеры впервые вышли на версию 10, было обнаружено множество проблем с библиотеками синтаксического анализа User-Agent, поскольку основной номер версии изменился с одной цифры на две», — объясняли веб-разработчики Mozilla.

В случае возникновения проблем разработчики браузеров пообещали принять меры. В Mozilla рассматривают возможность временной заморозки браузера на версии Firefox 99. Google также обещает сделать основной версию Chrome 99 в случае возникновения проблем с сайтами.