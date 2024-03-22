Что с ДнепроГЭС, по которой ударило «8 ракет»? Минус 1,6 ГВт мощности, «значительные финансовые потери» и без угрозы прорыва плотины

В ночь на 22 марта россия осуществила самую массированную атаку на украинскую энергоинфраструктуру, среди прочего попав двумя ракетами в ДнепроГЭС (по данным Укргидроэнерго) или восемью (по версии Офиса генпрокурора, как пишут некоторые СМИ), что привело к серьезным повреждениям ГЭС-1 и ГЭС-2 (обе станции сейчас не работают)

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил о «значительных потерях» реконструированного и модернизированного оборудования.

«На станции работают аварийные службы и ГСЧС. Пожар локализован. Машинный зал задымлен и нет возможности допустить на место происшествия специалистов для проведения экспертизы повреждений гидросооружения и электрического оборудования. Отрабатываем различные режимы срабатывания воды из водохранилища».

Сирота добавил, что к концу дня должна поступить более подробная информация о том, что удалось сохранить и какие мощности удастся подключить к объединенной энергосистеме, а что потребует восстановления.

По данным Госэкоинспекции, в результате попадания в ДнепроГЭС зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку Днепр — специалисты отобрали пробы воды с целью лабораторного исследования.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сегодняшняя атака на энергообъекты стала самой масштабной за все время. Повреждения зафиксированы в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. Некоторые регионы частично обесточены (только в Харькове без электроэнергии остались 700 тыс. абонентов), а кое-где применены еще и стабилизационные графики отключений.

Из-за аварийной остановки нескольких блоков ТЭС и ГЭС есть определенное уменьшение объема производства электроэнергии. Для покрытия потребностей абонентов задействованы аварийные поставки электроэнергии из соседних стран — Румынии, Словакии и Польши. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. Запорожская АЭС из-за обесточивания сейчас питается от одной линии 330 кВ — уровень воды в ставке-охладителе составляет 15,52 м, чего достаточно для обеспечения потребностей станции.

Курс Business English для фінансистів. Навчіться на практиці, як підбирати доречний tone of voice для спілкування з топменеджментом, колегами та клієнтами. Опануй англійську для фінансистів. Дізнатись про курс

Всего этой ночью россияне атаковали Украину 60 «шахедами» и почти 90 ракетами — уничтожено 92 воздушные цели.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!