Новости Украина 22.03.2024 в 15:04 comment views icon

Что с ДнепроГЭС, по которой ударило «8 ракет»? Минус 1,6 ГВт мощности, «значительные финансовые потери» и без угрозы прорыва плотины

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В ночь на 22 марта россия осуществила самую массированную атаку на украинскую энергоинфраструктуру, среди прочего попав двумя ракетами в ДнепроГЭС (по данным Укргидроэнерго) или восемью (по версии Офиса генпрокурора, как пишут некоторые СМИ), что привело к серьезным повреждениям ГЭС-1 и ГЭС-2 (обе станции сейчас не работают)

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил о «значительных потерях» реконструированного и модернизированного оборудования.

«На станции работают аварийные службы и ГСЧС. Пожар локализован. Машинный зал задымлен и нет возможности допустить на место происшествия специалистов для проведения экспертизы повреждений гидросооружения и электрического оборудования. Отрабатываем различные режимы срабатывания воды из водохранилища».

Сирота добавил, что к концу дня должна поступить более подробная информация о том, что удалось сохранить и какие мощности удастся подключить к объединенной энергосистеме, а что потребует восстановления.

По данным Госэкоинспекции, в результате попадания в ДнепроГЭС зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку Днепр — специалисты отобрали пробы воды с целью лабораторного исследования.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сегодняшняя атака на энергообъекты стала самой масштабной за все время. Повреждения зафиксированы в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. Некоторые регионы частично обесточены (только в Харькове без электроэнергии остались 700 тыс. абонентов), а кое-где применены еще и стабилизационные графики отключений.

Из-за аварийной остановки нескольких блоков ТЭС и ГЭС есть определенное уменьшение объема производства электроэнергии. Для покрытия потребностей абонентов задействованы аварийные поставки электроэнергии из соседних стран — Румынии, Словакии и Польши. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. Запорожская АЭС из-за обесточивания сейчас питается от одной линии 330 кВ — уровень воды в ставке-охладителе составляет 15,52 м, чего достаточно для обеспечения потребностей станции.

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Всего этой ночью россияне атаковали Украину 60 «шахедами» и почти 90 ракетами — уничтожено 92 воздушные цели.

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