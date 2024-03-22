ДнепроГЭС, стабилизационные отключения и обвал трафика — россия атаковала энергетику Украины более 60 «шахедами» и почти 90 ракетами

Массированная ракетная атака врага по украинским городам длилась с 4 до 7 утра — поражены объекты энергетической и другой критической инфраструктуры, есть повреждения жилых домов.

Харьков, который получил более 15 ударов только по объектам энергетики, сейчас без света, а метро работает как укрытие. Номер спасательной службы 101 временно не работает — в полиции советуют перенаправлять звонки на 102 (также работает резервный номер 1562).

В Кривом Роге, Кропивницком, на Полтавщине и Сумщине задействованы графики аварийных отключений. В Одессе — стабилизационные отключения электроэнергии, в Днепре — экстренные. Также частично обесточено Запорожье, где рф атаковала ДнепроГЭС — движение по дамбе полностью перекрыто.

«Серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий и восстановлению работы оборудования», — написала пресс-служба ДТЭК.

По данным Энергоатома, из-за массированной атаки временно оккупированная ЗАЭС оказалась на грани блэкаута: в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская», соединяющая временно оккупированную АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная». Эта линия недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков, поскольку не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередного российского обстрела.

«Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — отметил глава Энергоатома Петр Котин.

Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал утреннюю атаку по энергетическим объектам «крупнейшей за все время»:

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«Она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет «Укрэнерго».

По словам Кудрицкого враг целился в различные объекты энергосистемы — генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

«К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов относительно статуса повреждений ДнепроГЭС: пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов», — отметил глава НЭК «Укрэнерго».

Дополнительно, в Украине наблюдаются проблемы с работой интернета, сообщает Netblocks. Последствия наиболее заметны в Днепре, Харькове, Виннице и Хмельницком.

⚠️ Update: Real-time metrics show further declines to connectivity in #Ukraine after a coordinated missile attack by Russian forces; infrastructural impacts are most evident in Dnipropetrovsk, Kharkiv, Vinnytsia and Khmelnytskyi, while Kyiv and others have also been targeted 📉 pic.twitter.com/VIReLVc1jH — NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024

По данным командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука враг применил 151 средство воздушного нападения:

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63 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск – рф);

12 баллистических ракет «Искандер-М» (белгородская область – рф., ТОТ Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – ростовская обл. – рф.);

7 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (из десяти МиГ-31К — тамбовская область — рф.);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорожской области);

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (белгородская, курская обл. — рф.).

В результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушных целей: 55 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131», 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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