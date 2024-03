ДнепроГЭС, стабилизационные отключения и обвал трафика — россия атаковала энергетику Украины более 60 «шахедами» и почти 90 ракетами

Массированная ракетная атака врага по украинским городам длилась с 4 до 7 утра — поражены объекты энергетической и другой критической инфраструктуры, есть повреждения жилых домов.

Харьков, который получил более 15 ударов только по объектам энергетики, сейчас без света, а метро работает как укрытие. Номер спасательной службы 101 временно не работает — в полиции советуют перенаправлять звонки на 102 (также работает резервный номер 1562).

В Кривом Роге, Кропивницком, на Полтавщине и Сумщине задействованы графики аварийных отключений. В Одессе — стабилизационные отключения электроэнергии, в Днепре — экстренные. Также частично обесточено Запорожье, где рф атаковала ДнепроГЭС — движение по дамбе полностью перекрыто.

По данным Энергоатома, из-за массированной атаки временно оккупированная ЗАЭС оказалась на грани блэкаута: в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская», соединяющая временно оккупированную АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная». Эта линия недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков, поскольку не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередного российского обстрела.

Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал утреннюю атаку по энергетическим объектам «крупнейшей за все время»:

По словам Кудрицкого враг целился в различные объекты энергосистемы — генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

Дополнительно, в Украине наблюдаются проблемы с работой интернета, сообщает Netblocks. Последствия наиболее заметны в Днепре, Харькове, Виннице и Хмельницком.

⚠️ Update: Real-time metrics show further declines to connectivity in #Ukraine after a coordinated missile attack by Russian forces; infrastructural impacts are most evident in Dnipropetrovsk, Kharkiv, Vinnytsia and Khmelnytskyi, while Kyiv and others have also been targeted 📉 pic.twitter.com/VIReLVc1jH

— NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024