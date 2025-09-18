Чтобы приобрести клавиатуру Norbauer за $8000 надо выстоять в очереди 9 месяцев

Механическая клавиатура Norbauer Seneca стоит от $3600 до $8090. Самая дорогая модель отсутствует на складе, ее надо ждать несколько месяцев.

«Клавиатура мечты из будущего», как скромно называет ее производитель, не тонкая и не слишком современная. Кроме причудливого дизайна, который напоминает (но не копирует) клавиатуры из прошлого века. Ее главная особенность — бесшумность. Ее автор Райан Норбауэр увлекся стремлением создать максимально оптимизированные бескомпромиссные стабилизаторы клавиш. Сейчас, чтобы получить ее, придется ждать 6-9 месяцев.

Модель First Edition вышла еще в 2024 году. Кроме базовой технологии переключателя и стабилизатора клавиш, которая является фирменной особенностью линейки Seneca, компания использует высококачественные материалы и высокоточное производство. Существует четыре варианта алюминиевого шасси: Oxide Gray, Travertine и Heatshield, все они матовые и устойчивы к отпечаткам пальцев. Есть также вариант из титана без покрытия.

Для изготовления колпачков в эстетике первых персональных компьютеров использовано слегка рельефное покрытие MTNU. Основной материал — двухслойный PBT, который используется во многих механических клавиатурах Это все, конечно, привлекательно, но клавиатура с огромной стоимостью имеет и недостатки.

Во-первых, это отсутствие регулируемых ножек. Зато Norbauer предлагает подставку из «хорошего тикового дерева за $290, которая вставляется под клавиатуру и добавляет наклон 3°. Древесина «обработана на точном станке с ЧПУ в Южной Африке». На самом деле чего-то особенного здесь нет, такую же обработку применяют другие производители распространенной деревянной продукции. Клавиатура не имеет цифрового блока и подсветки клавиш, она только проводная.

Возможно, спрос на Norbauer Seneca на самом деле не слишком большой, но ее нельзя просто купить. Девять месяцев — это довольно долго, даже если производить что-то подобное по индивидуальному заказу. Конечно, можно подумать и о маркетинговом ходе, который маскирует реальную ситуацию и создает ажиотаж.

Источник: Tom`s Hardware