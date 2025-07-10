Новости Устройства 10.07.2025 comment views icon

Razer выпустила беспроводную клавиатуру со сменными переключателями и автономностью до 980 часов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Razer выпустила беспроводную клавиатуру со сменными переключателями и автономностью до 980 часов

Razer создала новую игровую клавиатуру с длинным названием Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed. В этой новинке производитель сделал ставку на компактность, тишину в работе, гибкость в настройках и надежное беспроводное соединение.

Характеристики Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Новая BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed — это относительно компактная клавиатура без цифрового блока. Она оснащена механическими переключателями Razer Orange третьего поколения с тактильным откликом. Но это еще не все: клавиатуру можно индивидуально настраивать благодаря возможности горячей замены и совместимости с 3- и 5-контактными переключателями. То есть пользователи могут легко заменить переключатели на другие, которые им больше нравится.

Razer випустила бездротову клавіатуру зі змінними перемикачами й автономністю до 980 годин
Игровая клавиатура Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Инженеры хорошо поработали над тем, чтобы клавиатура была максимально тихой в работе. Внутренняя конструкция оптимизирована для гашения шума: использована двойная шумоизоляционная пена, смазанные на заводе стабилизаторы, стальная верхняя пластина для уменьшения дребезжания и лента на печатной плате для смягчения высокочастотного щелканья. В результате новинка обеспечивает тихий звук и плавные нажатия.

Клавиатура оборудована многофункциональным роликом и тремя выделенными кнопками управления. Их можно использовать для управления громкостью, воспроизведением медиа и отображения заряда батареи. Все это настраивается в приложении Razer Synapse, где можно переназначить функции по своему усмотрению.

Razer випустила бездротову клавіатуру зі змінними перемикачами й автономністю до 980 годин
Клавиатура Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Для подключения к компьютерам используется технология Razer HyperSpeed Wireless. Она обеспечивает низкую задержку и стабильность соединения. Также есть поддержка Bluetooth с возможностью подключения до трех устройств одновременно. Можно подключить клавиатуру и совместимую мышь к одному приемнику, чтобы освободить USB-порты. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 980 часов работы в режиме Power Saving Mode.

Как настоящая игровая клавиатура, Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed получила систему Razer Chroma RGB с отдельной подсветкой каждой клавиши. Подсветка синхронизируется с более чем 300 играми и приложениями. Если этого будет мало, можно дополнительно создать уникальный визуальный стиль в Razer Chroma Studio.

Цена

Новая клавиатура Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed уже доступна для заказа по цене $179,99.

Razer представляет Basilisk Mobile и Joro — геймерскую мышь и клавиатуру для игры «на ходу»

Источник: techpowerup

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