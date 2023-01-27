Чиновники одобрили законопроект, который отменит льготный 2% налог для ФОП и возвращает проверки налоговой — с 1 июля 2023 года

Как и ожидалось, украинские чиновники решили забрать у малого бизнеса налоговые льготы, введенные на время действия военного положения. Об этом говорится в одобренном проекте Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.

Данным законопроектом предлагается установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 01.07.2023, в частности:

возможность для ФОП и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;

возможность для ФОП-плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;

приостановка проведения документальных проверок;

приостановка истечения отдельных сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и т.д.

Таким образом, в случае принятия этого законопроекта в указанной редакции и его подписи Владимиром Зеленским, малый бизнес лишится налоговых льгот с 1 июля 2023 года, даже если война к тому времени ещё не прекратится и военное положение не будет отменено. Первоначально планировалось, что льготы будут действовать до окончания военного положения, чтобы облегчить выживание малого бизнеса во время войны. Кроме того, будет упразднен мораторий на проведение документальных проверок бизнеса.

На днях председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщал, что Минфин готовит законопроект об отмене 2% налога и возврате 3-й группы налогообложения на довоенные ставки с 1 июля. Тогда он утверждал, что на ставку 2% перешли 313 062 предпринимателя, а поступления единого налога от юридических лиц – плательщиков третьей группы за 2022 год составили 6020 млн грн единого налога.