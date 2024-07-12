Чипирование для криптанов: появился кошелек, который можно имплантировать под кожу

Компания VivoKey Technologies из Сиэтла предложила инновационное решение для хранения криптовалют — подкожные кошельки. Эта технология использует NFC и RFID для проведения безопасных транзакций с цифровыми активами.

Основатель и генеральный директор VivoKey Technologies и Dangerous Things, Амаль Граафстра (Amal Graafstra), рассказал об особенностях нового продукта. По его словам, имплантированный чип Apex выполняет роль аппаратного кошелька, который хранит приватные ключи и подписывает транзакции непосредственно под кожей пользователя. Смартфон при этом служит лишь интерфейсом для взаимодействия с кошельком.

Технология поддерживает несколько видов криптокошельков, включая Satochip, Seedkeeper и Status IM key card wallet. Это позволяет работать с различными блокчейнами и криптовалютами.

Процедура имплантации чипа Apex Flex достаточно проста. Устройство вводят под кожу с помощью специальной иглы, а сама операция занимает всего несколько секунд. Стоимость такого имплантированного кошелька составляет $349.

Технология поддерживает несколько видов криптокошельков, включая Satochip, Seedkeeper и Status IM key card wallet. Это позволяет работать с различными блокчейнами и криптовалютами.

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Граафстра отмечает, что идея создания имплантированных устройств возникла из желания упростить повседневные действия, например, открывание дверей без ключа. Со временем технология развилась, и теперь чип может сберечь криптовалюту, открывать дверь или даже оплачивать кофе.

Производство таких устройств имеет свои вызовы. В частности, компания сталкивается с проблемой мелкосерийного производства в отрасли, ориентированной на массовое производство. Однако высокая цена не отпугивает клиентов, которые понимают, что покупают долгосрочное решение с высоким уровнем безопасности. Также Граафстра развеивает распространенные опасения относительно слежки с помощью имплантированных чипов. Он отмечает, что это устройство — не трекер, и не может отслеживать местонахождение пользователя. Зато это надежный аппаратный кошелек, который невозможно потерять или забыть.

Несмотря на инновационность технологии, ее распространение сталкивается с определенным скептицизмом. Граафстра объясняет это отсутствием очевидных вариантов использования для многих людей. Однако он уверен, что со временем полезность таких имплантов станет более очевидной, как это произошло со смартфонами.

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Источник: Decrypt

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