Франция хочет официально рассекретить криптокошельки: беспрецедентный закон напугал даже налоговиков

Французская Национальная ассамблея проголосовала за норму, которая обязывает каждого владельца некастодиального криптокошелька — MetaMask, Ledger, Phantom, Rabby — ежегодно отчитываться перед налоговой службой, если сумма активов превышает €5 000 (примерно $5 847).





Это первый в мире случай, когда государство пытается приравнять личные криптокошельки к иностранным банковским счетам и распространить на них полный финансовый контроль. Голосование состоялось 8 апреля 2026 года в рамках законопроекта о борьбе с налоговым и социальным мошенничеством — и результат оказался неожиданным даже для самого правительства. Поправку поддержали сразу несколько фракций — от коммунистов до центристской коалиции Ensemble. За ее отклонение проголосовали лишь 12 депутатов против 40.

Законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента, а механизм контроля за некастодиальными кошельками может заработать в конце 2026 или в начале 2027 года. Порог в €5 000 и технические детали отчетности будут уточнены отдельным декретом. Соучредитель The Big Whale Грегори Реймон первым обнародовал детали голосования в X:

«Французские налогоплательщики, которые держат не менее €5 000 на self-custody кошельках, будут обязаны сообщить об этом налоговой службе. Национальная ассамблея вчера приняла соответствующий текст в рамках законопроекта о борьбе с социальным и налоговым мошенничеством», — сообщил он.

Парадокс в том, что против собственной инициативы выступила французская налоговая служба DGFIP. Во внутреннем письме ведомство предупредило: массовая декларация кошельков приведёт к централизации крайне чувствительных данных — личностей владельцев и стоимости их активов.





А в условиях частых кибератак на большие базы данных эта информация станет приоритетной целью для хакеров и повысит риски мошенничества. Фактически государственная структура открыто признала, что сама видит в законе угрозу для тех, кого он якобы защищает.

«Это касается всех пользователей кошельков типа Ledger, Rabby, MetaMask, Deblock или аналогичных — тех, кто не делегирует хранение своих активов регулируемой платформе», — уточнил Реймон в Х.

Особый вес этому предупреждению придает реальная статистика: Франция уже является одним из лидеров в Европе по количеству так называемых «wrench attacks» — физического давления на владельцев криптовалюты с целью получить доступ к кошелькам. Недавно в Испании задержали подозреваемого по делу о похищении соучредителя Ledger — французской компании, которая производит аппаратные кошельки и чьи устройства теперь попадают под действие нового закона.

Отдельно стоит отметить: за незадекларированный кошелек уже предусмотрен штраф €750, а если активы превышают €50 000 — санкции удваиваются. Депутат Даниэль Лабаронн, который выступал против нормы, задал вопрос, на который до сих пор нет ответа. Как именно DGFIP будет проверять достоверность представленных данных?

«Как она сможет проверить, действительно ли человек владеет таким типом активов? Так же, как проверить, есть ли у него дома пианино?» — заметил он.

И сам же признал, что таких инструментов у регулятора пока нет. Грегори Реймон тоже считает, что норма имеет невысокие шансы стать законом в нынешнем виде. Сенат ранее отклонил аналогичное предложение, а правительство открыто выступает против. Окончательное решение может принять совместный комитет двух палат или Конституционный совет.

Впрочем, сам факт голосования уже спровоцировал дискуссию далеко за пределами Франции: если закон будет принят, другие страны могут последовать примеру, который приведёт к «лоскутной мозаике» подобных требований к отчетности по всему миру.

Источник: X