«Говорил, что изобрел биткоин». Суд признал лжецом компьютерщика, который представлялся Сатоши Накамото

Судья Высокого суда Лондона постановил, что компьютерный ученый Крейг Райт «много и неоднократно» лгал «в большом масштабе», утверждая, что он изобрел биткоин.

Райт представлялся как «Сатоши Накамото» — псевдоним, используемый для обозначения человека или группы людей, которые разработали протокол криптовалюты биткоин и создали первую версию программы, в которой этот протокол был реализован.

О таинственном создателе криптовалюты известно мало — предполагают, что он владеет самым большим количеством биткоинов в мире, примерно 1,1 млн BTC (около $77 млрд на данный момент).

Личность Сатоши была связана с Райтом в статьях, опубликованных Gizmodo и Wired в 2015 году, хотя в последней публикации отмечалось, что некоторые предположения о том, что Райт и есть тот самый неуловимый Накамото, были подброшены самим ученым. Позже отчеты Wired, Vice, Forbes и других изданий также обнаружили несоответствия в доказательствах.

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Следующие годы Райт провел в упорных попытках доказать, что он и есть Сатоши: неоднократно давал показания, что написал оригинальную белую книгу биткоина 9-страничный технический документ, в котором было изложено детальное описание проекта, его архитектуру и способ взаимодействия с пользователями, бросал вызов людям, которые разрабатывали проекты, связанные с биткоинами, и подавал иски за клевету против тех, кто обвинил его во лжи.

Последняя судебная битва Райта была спровоцирована Crypto Open Patent Alliance (COPA), некоммерческой организацией, которая пыталась помешать его угрозам разработчикам. COPA отклонила предложение мужчины урегулировать дело в январе, утверждая, что соглашение содержит «лазейки, которые позволят ему снова подать в суд на людей».

Дело было завершено в марте после шестинедельного расследования, когда судья Высокого суда Лондона Джеймс Меллор постановил, что Райт не создавал биткоин и не является Сатоши.

«Как в своих письменных, так и в устных показаниях во время перекрестного допроса я полностью убедился, что доктор Райт много и неоднократно лгал суду», — написал судья в 231-страничном постановлении, опубликованном на этой неделе. «По моему мнению, он далеко не так умен, как думает».

По словам Меллора, большинство поддельных доказательств были «неуклюжими» и Райт часто прибегал к возложению вины на других (часто неустановленных) людей или выдавал в показаниях «то, что можно описать только как техноболтовню».

Райт уже заявил, что подаст апелляцию на решение «по вопросу об идентификации».

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Источник: The Verge