Эймботы помогают читерам быстро прицеливаться в незащищенных от этого играх, как Counter-Strike 2. Но этого недостаточно, надо еще как можно быстрее отреагировать.

Ютубер Basically Homeless настроил игру для обнаружения врагов на экране и отправки сигналов на Raspberry Pi. Миниатюрный компьютер управлял электрическими импульсами, которые стимулировали мышцы руки.

Экспериментатор определил оптимальные точки для стимуляции мышц боковых движений и пальца на спусковом крючке. Таким образом ему удалось сократить время реакции вдвое — с около 200 мс до примерно 100 мс. Результатом этого стало значительное улучшение производительности в рейтинговых матчах. Basically Homeless отмечает, что подключение ПК к Raspberry Pi через Ethernet вместо Wi-Fi теоретически может сократить время реакции примерно до 40 мс.

Хотя Basically Homeless перепрофилировал код традиционных эймботов для обнаружения врагов, он не считает свой метод, который назвал «Нейромышечная помощь прицеливания», мошенничеством, поскольку технически он работает через его тело. Согласится ли с этим Valve, пока неизвестно — это кажется довольно сомнительным.

Существуют и другие методы физического читерства вне компьютера. Ютубер Камал Картер, показал высокие результаты на стрельбище Valorant с помощью автоматического кликера мышью. Он подключил свое устройство к программе считывания с экрана, научил ее распознавать ботов Valorant и запрограммировал на имитацию профессиональных техник прицеливания. Он достиг почти идеальных результатов, хотя эффективность устройства в живом матче осталась непроверенной.

В условиях постоянной борьбы создателей онлайн-игр с читерами, физические устройства, которые работают отдельно, могут стать ответом, с которым действительно сложно справиться. К сожалению, в мире вне ПК нельзя превратить читеров в лягушек, как в Deadlock.

Источник: TechSpot