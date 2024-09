В Deadlock можно будет превращать читеров в жаб и охотиться на них

Разработчики игры Deadlock внедрили новую систему борьбы с читерами, которая позволяет превращать их в жаб во время матча.

С момента выпуска в Deadlock не было эффективной системы античита, несмотря на использование VAC VAC (Valve Anti-Cheat) — это система античита, разработанная компанией Valve Corporation для борьбы с мошенничеством в видеоиграх. Она используется во многих играх Valve, таких как Counter-Strike, Team Fortress 2 и других. в других играх Valve. Это привело к наплыву читеров в новую MOBA-игру с элементами шутера.

Обновление от 12 сентября добавило систему жалоб, но она не предусматривала вариантов для сообщения о читерстве, сосредоточившись только на токсичных игроках.

После нескольких месяцев раннего доступа Deadlock получает полноценную систему античита. Игроки смогут выбирать, как именно наказать читеров. Согласно заметкам к патчу от 26 сентября, когда система обнаруживает читера во время игры, у соперников будет два варианта действий.

Команды смогут немедленно заблокировать читера, что приведет к завершению игры. Также они смогут превратить его в жабу до конца матча.

