В Deadlock можно будет превращать читеров в жаб и охотиться на них

Разработчики игры Deadlock внедрили новую систему борьбы с читерами, которая позволяет превращать их в жаб во время матча.

С момента выпуска в Deadlock не было эффективной системы античита, несмотря на использование VAC VAC (Valve Anti-Cheat) — это система античита, разработанная компанией Valve Corporation для борьбы с мошенничеством в видеоиграх. Она используется во многих играх Valve, таких как Counter-Strike, Team Fortress 2 и других. в других играх Valve. Это привело к наплыву читеров в новую MOBA-игру с элементами шутера.

Обновление от 12 сентября добавило систему жалоб, но она не предусматривала вариантов для сообщения о читерстве, сосредоточившись только на токсичных игроках.

После нескольких месяцев раннего доступа Deadlock получает полноценную систему античита. Игроки смогут выбирать, как именно наказать читеров. Согласно заметкам к патчу от 26 сентября, когда система обнаруживает читера во время игры, у соперников будет два варианта действий.

Команды смогут немедленно заблокировать читера, что приведет к завершению игры. Также они смогут превратить его в жабу до конца матча.

Guys do you ever get this weird glitch in deadlock pic.twitter.com/KxFqBJBg39 — Poggu (@poggu__) September 26, 2024

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Игрок-читер превратится в крошечную лягушку, которая сможет только прыгать, без возможности использовать способности или наносить урон. Противники смогут атаковать и убивать читера-жабу, поэтому не удивляйтесь, если увидите «охоту на жаб» до конца игры.

Разработчики уверяют, что наказание читера в вашей команде не повлияет на ваш игровой рейтинг. Независимо от выбранного варианта наказания, игра не засчитается как поражение, а читера заблокируют.

Новая система античита станет доступной через несколько дней.

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Источник: Dexerto