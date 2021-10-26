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Cleanup.pictures – простой и бесплатный веб-инструмент для удаления нежелательных объектов с фотографий

Cleanup.pictures – простой и бесплатный веб-инструмент для удаления нежелательных объектов с фотографий

Cleanup.pictures – простой и бесплатный веб-инструмент для удаления нежелательных объектов с фотографий

Нередко возникают ситуации, когда на хорошей фотографии общее впечатление от снимка портит какой-либо нежелательный предмет (или персонаж). При желании (и наличии навыков) такой предмет можно убрать в программе Photoshop. Тем же пользователям, кто не хочет или не умеет работать с этой программой, приходит на помощь веб-сервис Cleanup.pictures.

Работа с Cleanup.pictures чрезвычайно проста. Достаточно загрузить фотографию через форму на сайте, а затем выделить с помощью кисти объект или человека на снимке, которых нужно удалить. Через несколько секунд сервис представит уже отредактированное изображение без выделенного объекта. При этом можно сравнить первоначальный и обработанный снимки. Если результат не понравился, действие по удалению объекта можно отменить. Пользователям также доступен инструмент изменения размера кисти.

Cleanup.pictures – простой и бесплатный веб-инструмент для удаления нежелательных объектов с фотографий

Фактически, сервис Cleanup.pictures дублирует работу инструментов Photoshop, используя при этом алгоритмы искусственного интеллекта для сегментации объектов и заполнения фона. Сервис неплохо справляется с небольшими объектами на изображениях, не перегруженных деталями. Но если снимок слишком сложный, а лишний объект слишком большой, то качество редактирования ухудшается. В любом случае, для бесплатного сервиса – очень неплохо.

Источник: The Verge


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