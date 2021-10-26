Cleanup.pictures – простой и бесплатный веб-инструмент для удаления нежелательных объектов с фотографий

Нередко возникают ситуации, когда на хорошей фотографии общее впечатление от снимка портит какой-либо нежелательный предмет (или персонаж). При желании (и наличии навыков) такой предмет можно убрать в программе Photoshop. Тем же пользователям, кто не хочет или не умеет работать с этой программой, приходит на помощь веб-сервис Cleanup.pictures.

Работа с Cleanup.pictures чрезвычайно проста. Достаточно загрузить фотографию через форму на сайте, а затем выделить с помощью кисти объект или человека на снимке, которых нужно удалить. Через несколько секунд сервис представит уже отредактированное изображение без выделенного объекта. При этом можно сравнить первоначальный и обработанный снимки. Если результат не понравился, действие по удалению объекта можно отменить. Пользователям также доступен инструмент изменения размера кисти.

Фактически, сервис Cleanup.pictures дублирует работу инструментов Photoshop, используя при этом алгоритмы искусственного интеллекта для сегментации объектов и заполнения фона. Сервис неплохо справляется с небольшими объектами на изображениях, не перегруженных деталями. Но если снимок слишком сложный, а лишний объект слишком большой, то качество редактирования ухудшается. В любом случае, для бесплатного сервиса – очень неплохо.

Источник: The Verge