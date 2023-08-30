Click открыл в Киеве первый магазин электроники — с отдельной гейминг-зоной, где собирают и тестируют ПК

DC Link Group (украинский онлайн-ритейлер Click.ua) начал развивать собственную сеть и на прошлой неделе открыл первый флагманский магазин электроники в Киеве – в ТРЦ Respublika Park.

Магазин находится на втором этаже ТРЦ, вход Р7. Его площадь – 500 м2. На полках представлен широкий ассортимент компьютерной и бытовой техники на любой вкус и кошелек — кроме техники от ведущих мировых производителей, также есть продукция более доступных брендов, таких как Asgard, Tesla, Grifon, Ufesa, Oscal. По случаю открытия отдельные позиции пошли на скидки до – 50%, охватывающих одновременно и сезон Back to School.

Одна из изюминок флагманского магазина Click в Киеве — отдельное гейминг-пространство геймерских компьютеров Asgard, где вживую в присутствии клиентов собирают и тестируют компьютеры из выбранных ими компонентов.

«Тяжелые времена, как правило, порождают нестандартные решения. Мы решили начать развивать ритейл уже после полномасштабного вторжения весной 2022 года. Мы перезапустили Click.ua и начали планировать мультиканальный формат. Динамика развития онлайн-продаж оправдала ожидания, поэтому следующим шагом будет развитие именно в формате онлайн+офлайн», Вадим Савельев, директор по развитию DC Link Group

В комментарии ITC.ua Вадим Савельев рассказал, что команда сконцентрирована на настройке всех процессов, в том числе и IT системы под розничную торговлю. После этого станут известны более конкретные планы дальнейшего развития сети и открытия магазинов в других городах Украины.