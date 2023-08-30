Click открыл в Киеве первый магазин электроники — с отдельной гейминг-зоной, где собирают и тестируют ПК

DC Link Group (украинский онлайн-ритейлер Click.ua) начал развивать собственную сеть и на прошлой неделе открыл первый флагманский магазин электроники в Киеве – в ТРЦ Respublika Park.
Магазин находится на втором этаже ТРЦ, вход Р7. Его площадь – 500 м2. На полках представлен широкий ассортимент компьютерной и бытовой техники на любой вкус и кошелек — кроме техники от ведущих мировых производителей, также есть продукция более доступных брендов, таких как Asgard, Tesla, Grifon, Ufesa, Oscal. По случаю открытия отдельные позиции пошли на скидки до – 50%, охватывающих одновременно и сезон Back to School.
Одна из изюминок флагманского магазина Click в Киеве — отдельное гейминг-пространство геймерских компьютеров Asgard, где вживую в присутствии клиентов собирают и тестируют компьютеры из выбранных ими компонентов.
«Тяжелые времена, как правило, порождают нестандартные решения. Мы решили начать развивать ритейл уже после полномасштабного вторжения весной 2022 года. Мы перезапустили Click.ua и начали планировать мультиканальный формат. Динамика развития онлайн-продаж оправдала ожидания, поэтому следующим шагом будет развитие именно в формате онлайн+офлайн»,
Вадим Савельев, директор по развитию DC Link Group
В комментарии ITC.ua Вадим Савельев рассказал, что команда сконцентрирована на настройке всех процессов, в том числе и IT системы под розничную торговлю. После этого станут известны более конкретные планы дальнейшего развития сети и открытия магазинов в других городах Украины.
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- Онлайн-ритейлер Click.ua перезапустился в 2022 году, привлекая около 2 миллионов пользователей в новом формате. В магазине представлено более 30 000 наименований техники, а его страницы с тех пор просмотрели более 6 миллионов раз.