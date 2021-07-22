Clubhouse открыл доступ для всех пользователей

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Сооснователи сервиса Clubhouse Пол Дэвисон и Рохан Сет объявили, что приложение меняет подход, и теперь при добавлении новых пользователей отменяется принцип «только по приглашениям».

«Система приглашений была важной частью нашей ранней истории», — говорится в блоге компании. «Добавляя людей волнами, приветствуя новые лица каждую неделю в рамках наших мероприятий по средам и общаясь с сообществом каждое воскресенье в Town Hall, мы смогли размеренно развивать Clubhouse и не допускать сбоев по мере масштабирования».

Представитель компании подтвердил, что в настоящее время в списке ожидания находятся около 10 млн человек, и со временем они будут добавлены в приложение. По сути, миллионы пользователей не будут добавлены в один день, и предстоит немного подождать. Однако особо нетерпеливые могут попытаться ускорить процесс, попытавшись зарегистрироваться заново.

Добавим, отказ Clubhouse от системы приглашений происходит в момент обострения конкуренции на этом рынке. Ряд других крупных игроков на рынке социальных сетей запускает собственные социальные аудио продукты, такие как Twitter Spaces. Так что шаг Clubhouse является вполне логичным.

Источник: The Verge