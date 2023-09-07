Новости Новости 07.09.2023 в 16:39

Clubhouse перезапускается как платформа для обмена аудиосообщениями. Но комнаты останутся

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Юрій Орос

Автор новин

Подзабытый ныне Clubhouse должен переродиться. Когда-то эта платформа популяризировала «комнаты для общения», теперь приложение попытается переосмыслить себя, чтобы стать больше похожим на платформу для обмена голосовыми сообщениями, говорится в блоге компании.

CHATS

Обновление сосредоточено вокруг нового формата под названием «Чаты» (Chats). Chat — голосовой групповой разговор с любимыми людьми. Это похоже на комнату (Clubhouse room), но действия происходят асинхронно, поэтому можно заскочить и оставить голосовое в свое время.

Clubhouse перезапускается как платформа для обмена аудиосообщениями. Но комнаты останутсяПочему голосовые чаты лучше текстовых?

Clubhouse продвигает тезис, что общаться голосом лучше, чем текстом. Их развернутый ответ:

  • Голосовые гораздо быстрее текста, поэтому можно донести больше — цветов и историй, нюансов и больше неофициальных вещей, на которые никогда не тратится время, потому что надо напечатать. Кроме того, Chat автоматически расшифровываются и переводятся на разные языки, поэтому можно читать их на ходу и общаться с друзьями, которые говорят на разных языках.
  • Голос делает их общение более личным, чем текст. С помощью текста получается информация. В чатах можно слышать, как собеседники смеются, чувствовать, когда они устали или больны, улыбаться, когда они оживляются, и смотреть на их лица, когда они разговаривают. Вы действительно узнаете людей.

Комнаты live rooms останутся, и продолжат быть центральной частью Clubhouse. Обновленное приложение уже доступно для iOS и Android.

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