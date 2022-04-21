Coinbase запускает бета-тест собственной торговой площадки для продажи NFT

Криптовалютная биржа Coinbase заявила о начале этапа бета-тестирования торговой площадки для продажи NFT. Она доступна небольшому количеству бета-тестеров, которые будут приглашены в зависимости от их позиции в списке ожидания. Помимо типичных торговых возможностей Coinbase стремится внедрить и социальные функции, такие как система комментариев (с положительными и отрицательными голосами) и алгоритмическая лента.

Продемонстрированные Coinbase скриншоты показывают интерфейс, представляющий собой нечто среднее между Instagram и OpenSea (одна из крупнейших торговых площадок NFT). В профилях пользователи могут демонстрировать свои коллекции, на них могут подписываться другие пользователи. В ленте предлагаются рекомендации на основе покупок пользователя, его подписок и трендов. Также поддерживается добавление NFT в избранное.

На вкладке Shop можно совершать покупки NFT. В настоящее время торговая площадка поддерживает только блокчейн Ethereum, и пользователи бета-версии входят в систему, используя кошелёк. Хотя компания заявила, что Coinbase NFT будет поддерживать Mastercard в будущем, в настоящее время цены указаны только в ETH.

На нынешний момент в бета-версии сервиса реализованы ещё не все запланированные функции. «В ближайшие недели и месяцы» планируется добавить функцию создания NFT, поддержку NFT на других блокчейнах, возможность покупать токены с помощью учётной записи Coinbase или кредитной карты.

Источник: The Verge