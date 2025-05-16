Colorful представила стендовый игровой ПК, компьютер «Мяу» и другие новинки

Каждый год на выставке Computex в Тайбэе производители показывают, какие компьютерные новинки они подготовили, чтобы удивить журналистов и потребителей. На этот раз компания COLORFUL объединилась с брендом Segotep. Они обустроили совместный стенд с шестью тематическими зонами: с материнскими платами, видеокартами, SSD, кастомными сборками, зонами для гейминга, ноутбуками и другим интересным «железом». Далее — о главных новинках, которые могут заинтересовать геймеров и фанатов мощных ПК.

Ноутбуки EVOL G16 Pro и P16 Pro

Новые ноутбуки EVOL G16 Pro и P16 Pro созданы для обеспечения максимальной производительности. Внутри — видеокарты RTX 5080 или 5070 Ti для ноутбуков, а также 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX с пиковой частотой 5,8 ГГц.

Обе модели имеют 16-дюймовый экран с разрешением 2K (2560×1600) и частотой обновления 300 Гц. Дисплеи охватывают 100% цветового пространства sRGB, поэтому ноутбуки подойдут не только геймерам, но и контентмейкерам.

Обновленный ПК iGame Neptune

Новый флагманский корпус iGame Neptune — это компактная система со сразу двумя 360-мм радиаторами жидкостной системы охлаждения. Один охлаждает процессор, другой — видеокарту. Интересно, что радиатор GPU наклоняется наружу, чтобы избежать перегрева из-за перекрещивания воздушных потоков.

Сердцем этой машины стала материнская плата iGame Z790D5 Neptune с процессором Intel Core i9-14900K (SP100+). Графическую производительность обеспечивает видеокарта iGame GeForce RTX 5080 Neptune OC. Система также включает в себя SSD на 2 ТБ и модульный блок питания мощностью 1250 Вт (стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1). С завода это все упаковывается в авиационный металлический кейс и поставляется с услугой «белых перчаток» — профессиональная доставка и установка.

ПК COLORFIRE MEOW

Для тех, кто хочет что-то нестандартное, COLORFIRE представила серию MEOW. Корпус выполнен в стиле 8- и 16-битной эпохи с бело-оранжевым дизайном и деталями вроде кошачьих лапок и иллюстраций с кошечкой Бобби. Новый ПК серии MEOW оснащен корпусом microATX размером 470x244x370 мм. Это не просто «мимишная» сборка — внутри серьезное железо: плата COLORFIRE B650M MEOW WIFI и видеокарта COLORFIRE GeForce RTX 5060 Ti MEOW-ORG на 16 ГБ.

ПК серии Ultra

Игровой ПК Ultra Series

Еще одна новинка — серия Ultra. Дополняя запуск видеокарт Ultra серии 50, корпус также получил обновление. Его украсили ярким лого Ultra в стиле граффити. В сочетании с новейшей системой охлаждения iGame LQ360 Ultra W 2025, которая также имеет такой же дизайн в стиле граффити, эта система обеспечивает высокопроизводительное охлаждение и привлекательную эстетику для геймеров, которые хотят, чтобы их ПК выделялся.

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О ценах и сроках начала продаж этих новинок будет объявлено дополнительно.

Ранее Colorful вместе с другими производителями представила видеокарты NVIDIA RTX 50.

Источник: techpowerup