До 24 ГБ памяти и архитектура Battlemage: Intel анонсирует видеокарты Arc Pro на Computex 2025

На фоне стремительного развития сегментов искусственного интеллекта и профессионального контента Intel не собирается стоять в стороне. Компания готовит мощное обновление своей линейки видеокарт Arc, нацеленное на высокопроизводительные рабочие станции. В центре внимания — новая архитектура Battlemage, которая сочетает улучшения в сферах производительности, объема памяти и поддержки ИИ-нагрузок. И главное — все подробности мы узнаем уже на ближайшей выставке Computex 2025.

На своей официальной странице в X (бывший Twitter) Intel опубликовала тизер, который анонсирует новую серию Arc Pro на базе Battlemage. Эти решения будут нацелены на профессиональный сегмент: создание контента, обработку графики и задачи, связанные с ИИ.

New Intel® Arc™ Pro GPUs are on the way. See you in Taipei! pic.twitter.com/T0ZeqzgoIs — Intel (@intel) May 7, 2025

По предварительной информации, Intel готовит варианты Arc Battlemage с большим объемом видеопамяти, ориентированные на профессиональные нагрузки, в частности в ИИ-средах. Ожидается выпуск моделей с объемом памяти, вдвое превышающим существующие продукты B580 и B570. Фактически речь идет о конфигурации с 24 ГБ и 20 ГБ памяти.

Сейчас лучший графический процессор Intel Arc Pro — Arc Pro A60 — имеет 12 ГБ видеопамяти. Итак, профессиональные пользователи получат вдвое больше видеопамяти и обновление архитектуры по сравнению с текущими предложениями Arc Pro.

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Помимо увеличения памяти, вероятно, мы увидим и новые GPU в серии Arc Pro. В частности, Intel может показать чип BMG-G31 с 256-битной шиной памяти и увеличенным количеством ядер Xe2. Он будет значительно мощнее версии уже имеющихся чипов BMG-G21 (192/160 бит). Такие изменения могут дать значительный прирост в пропускной способности памяти, что критично для задач вроде 3D-визуализации, рендеринга видео и тренировки моделей ИИ.

Intel продолжает развивать свою графическую экосистему Arc, и это хороший сигнал для профессионалов. Если Battlemage Arc Pro действительно получит до 24 ГБ памяти и новую архитектуру, это может серьезно изменить расклад сил в мире профессиональной графики.

Источник: wccftech