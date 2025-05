До 24 ГБ памяти и архитектура Battlemage: Intel анонсирует видеокарты Arc Pro на Computex 2025

На фоне стремительного развития сегментов искусственного интеллекта и профессионального контента Intel не собирается стоять в стороне. Компания готовит мощное обновление своей линейки видеокарт Arc, нацеленное на высокопроизводительные рабочие станции. В центре внимания — новая архитектура Battlemage, которая сочетает улучшения в сферах производительности, объема памяти и поддержки ИИ-нагрузок. И главное — все подробности мы узнаем уже на ближайшей выставке Computex 2025.

На своей официальной странице в X (бывший Twitter) Intel опубликовала тизер, который анонсирует новую серию Arc Pro на базе Battlemage. Эти решения будут нацелены на профессиональный сегмент: создание контента, обработку графики и задачи, связанные с ИИ.

