Corsair выпустила два 32-дюймовых игровых монитора с Quantum Dot IPS панелями и поддержкой частоты до 240 Гц

Компания Corsair, известная в качестве производителя компьютерных комплектующих, подготовила к выпуску два новых игровых монитора: Xeneon 32UHD144 и Xeneon 32QHD240.

Обе новинки оснащены 32-дюймовыми IPS панелями на базе технологии Quantum Dot, которые обеспечивают охват 100% цветового пространства sRGB, 100% – Adobe RGB и 98% – DCI-P3. Они также поддерживают технологию AMD FreeSync Premium и совместимы с NVIDIA G-Sync. Устройства сертифицированы VESA DisplayHDR 600 и обеспечивают пиковую яркость 600 нит.

Модель Corsair Xeneon 32UHD144 поддерживает разрешение изображения 3840×2160 точек и частоту обновления 144 Гц. В то же время версия Xeneon 32QHD240 отличается меньшим разрешением 2560×1440 точек, но более высокой частотой обновления 240 Гц. Модель Xeneon 32UHD144 содержит два порта USB-C, два порта USB Type-A, два разъёма HDMI 2.1, разъём DisplayPort 1.4 и 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Устройство Corsair Xeneon 32QHD240 имеет то же количество интерфейсов, но разъёмы HDMI поддерживают лишь спецификацию 2.0.

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Corsair комплектует мониторы опциональной подставкой с регулировкой наклона и высоты, а также аккуратным кабельным каналом на задней панели. Также можно использовать крепление VESA 100×100 мм. Обе модели имеют 3-летнюю гарантию и гарантию отсутствия битых пикселей. Corsair обещает заменить монитор в течение гарантийного периода, если на нём есть один или несколько ярких пикселей или шесть или более тёмных субпикселей.

Монитор Corsair Xeneon 32UHD144 оценивается в $899, а комплект с подставкой стоит $999. Для версии 32QHD240 цена составляет $649 и $699 соответственно.

Источник: techspot