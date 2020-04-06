Counterpoint: рынок стриминга музыки за год вырос на 32%





Прошлый год был удачным для бизнеса потокового распространения музыки. Об этом свидетельствуют данные отчёта Counterpoint.

Отмечается, что рынок стриминга музыки вырос примерно на 32% в годовом исчислении. При этом лидерами рынка по-прежнему остаются Spotify и Apple Music. Согласно данным исследования, количество подписчиков музыкального сервиса Apple выросло на 36%, и сервис смог захватить 19% от общего количества подписчиков всех музыкальных сервисов.

Количество подписчиков Spotify увеличилось на 23%, и на один лишь этот сервис приходится более трети (35%) всех платных подписчиков и почти треть (31%) общего дохода этого рынка. Третье место занимает потоковый сервис Amazon, на долю которого приходится 15% от всех подписчиков. Далее следуют сервисы Tencent Music и YouTube Music с показателями 11% и 6%, соответственно.

Аналитики считают, что успех Apple связан с постоянным улучшением сервиса. Благодаря этому Apple Music продолжает привлекать подписчиков из Spotify, в то время как последний фокусируется на эксклюзивном контенте и рекламных предложениях, что также привело к значительному росту. Counterpoint считает, что эта тенденция будет продолжаться в течение 2020 года, и число абонентов вырастет более чем на 25% из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Если прогнозы верны, общее количество платных подписчиков во всём мире в 2020 году превысит 450 млн.

Источник: gsmarena