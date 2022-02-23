Daft Punk спустя год после распада организовал на Twitch стрим концерта 1997 года и анонсировал переиздание первого альбома

Daft Punk неожиданно вернулись через год после объявления о распаде группы. Французский дуэт анонсировал концерт в социальных сетях и выполнил обещание, транслировав в Twitch выступление 1997 года в Лос-Анджелесе, где музыканты еще не носят легендарные шлемы.

Анонс концерта появился на страницах Daft Punk в соцсетях с обновления логотипа группы. Специально к этому событию музыканты создали учетные записи в Twitter и Twitch.

Трансляция концерта Daft Punk произошла спустя год после распада группы. На стриме запустили кадры с концерта Ги-Манюэля де Омем-Кристо и Томаса Бангальтера в ночном клубе Mayan в Лос-Анджелесе перед выпуском первого альбома «Homework». Запись стрима больше недоступна и транслировалась только один раз.

Легендарный дуэт также анонсировал переиздание на виниле дебютного альбома, которому в этом году исполняется 25 лет. «Homework» и переиздание «Alive ’97» выйдут 15 апреля. Также на стриминговых платформах появится цифровая версия «Homework (25th Anniversary Edition)» в который включат оригинальные треки и ремиксы.

Источник: Pitchfork