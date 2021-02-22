Daft Punk распались — электронный дуэт просуществовал почти тридцать лет

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Знаменитый французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk прекратил свое существование — о распаде группы музыканты объявили 22 февраля в ролике под названием «Epilogue». В нем фрагмент из фильма 2006 года Electroma дополнили экраном с говорящей за себя надписью «1993-2021».

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Агент Daft Punk Кэтрин Фрейзер подтвердила СМИ, что группа действительно прекратила свое существование без каких-либо подробностей.

Дуэт, образованный в 1993 году Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо, оказал значительное влияние на формирование собственно французского хауса.

Daft Punk славятся своими тщательно проработанными живыми выступлениями, в которых яркие визуальные элементы, к примеру, ношение костюмов роботов, и спецэффекты органично образует единое целое с музыкой. Всего за 28 лет своего существования музыканты выпустили всего четыре студийных альбома, а последний, Random Access Memories, вышел в далеком 2013 году. В 2010 году дуэт написал музыку для фильма Трон: Наследие и выпустил альбом с саундтреками к нему. Среди самых известных работ музыкантов: