Данные украинцев попали в открытый доступ во время тестирования "Е-нотариата" (ОБНОВЛЕНО)

Маргарита Юзяк

Дані українців потрапили у відкритий доступ під час тестування "Е-нотаріату"

Во время тестирования «Е-нотариата» произошел инцидент — в открытый доступ просочились настоящие документы украинцев, в частности доверенности и завещания. Система дала сбой еще на этапе учебной версии.

ОБНОВЛЕНО на 16:30: Министерство юстиции опровергает информацию об утечке персональных данных украинцев. Говорят, что доступ к «е-Нотариату» имеют только действующие нотариусы, которые имеют официальный доступ и ежедневно работают с реестрами.

«Министерство юстиции начинает этап доработки системы в соответствии с предложениями, полученными от нотариусов. После внесения соответствующих изменений доступ нотариусам к прохождению учебно-тестового периода будет восстановлен», — сообщает Минюст.

По данным Нотариальной палаты, в открытом доступе оказались настоящие записи из реестров доверенностей и завещаний, а также другие документы. Организация заявляет о нарушении нотариальной тайны и обращается к правительственным представителямК Первому вице-премьер-министру - Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и Министру юстиции Герману Галущенко. Эксперты призывают остановить тестирование системы «Е-нотариата» и защитить нотариальную тайну.

18 сентября организация сообщила об утечке данных во время работы с учебной версией системы «Е-нотариата». В открытом доступе оказались реальные записи из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, в частности информация о завещаниях.

«В ходе работы с учебной версией системы «Е-нотариат» стали доступными настоящие данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях. Это, по мнению НПУ, является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан», — говорится в заявлении.

Организация заявила, что готова помочь с наработкой решений для выхода из ситуации. В Палате также подчеркнули: система «Е-нотариата» должна быть максимально надежной и защищенной. Отдельно для украинцев добавим, что такая информация может быть использована для мошенничества и незаконных действий с имуществом.

Иронично, что именно сегодня правительство приняло закон о создании Единой системы социальной сферы. Отныне все данные о людях из разных государственных реестров будут собирать в одну систему. Такая инициатива вызывает вопросы с точки зрения безопасности, поскольку подобные утечки как с «Е-нотариатом» довольно реалистичный сценарий.

