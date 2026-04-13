

Rockstar прокомментировали ультиматум хакеров ShinyHunters относительно GTA 6

София Шадрина

Rockstar прокоментували ультиматум хакерів ShinyHunters щодо GTA 6 / Rockstar

Хакерская группа ShinyHunters заявила, что получила доступ к внутренним данным Rockstar Games и поставила ультиматум: либо студия платит, либо данные оказываются в открытом доступе. Дедлайн истекает 14 апреля.


Злоумышленники не атаковали Rockstar напрямую. По данным издания The Cybersec Guru, ShinyHunters проникли через Anodot — сторонний сервис для аналитики облачных расходов, которым пользуется студия. Anodot сам недавно пострадал от взлома, и хакеры украли через него аутентификационные токены, что позволило беспрепятственно заходить в облачные хранилища Rockstar на платформе Snowflake, то есть системы студии видели это как легитимный трафик от доверенного партнера.

На своей странице в даркнете ShinyHunters оставили лаконичное сообщение:

«Rockstar Games, ваши Snowflake-инстанции скомпрометированы из-за Anodot.com. Платите или сливаем. Это последнее предупреждение до 14 апреля — после этого вас ждут несколько неприятных цифровых проблем. Сделайте правильный выбор, не станьте очередным заголовком.»

Точный объем похищенного до сих пор неизвестен. Согласно различным отчетам, под угрозой могут оказаться финансовые записи, маркетинговые материалы и контракты с Sony и Microsoft. Пароли игроков и платежные данные, по имеющимся сведениям, не пострадали — речь идет исключительно о корпоративной информации. Rockstar подтвердила инцидент в заявлении для IGN:


«Мы можем подтвердить, что ограниченный объем некритической корпоративной информации был получен в рамках взлома через стороннего поставщика. Этот инцидент не влияет на нашу организацию или наших игроков.»

Студия дала понять, что платить не собирается. Для Rockstar это уже вторая серьезная атака за несколько лет.

Как ранее писал ITC, в 2022 году 18-летний хакер Арион Куртадж проник во внутренний Slack-канал студии и слил более 90 ранних видеофрагментов GTA 6. Тот взлом стоил Rockstar $5 млн и тысяч часов рабочего времени. Куртадж получил пожизненное заключение в психиатрической больнице.

Позже произошел еще один взлом,во время которого в сеть попал код GTA 5 и фрагменты Bully 2. ShinyHunters — опытная группа, действующая с 2020 года. Среди их предыдущих жертв — Microsoft, AT&T, Ticketmaster и Cisco. В начале 2026-го группа заявила о взломе данных из более 400 компаний через Salesforce.

Тем временем GTA 6 готовится к выходу 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Ранее ITC рассказывал, что Rockstar отменила ревью-коды для журналистов — рецензентам придется играть в «секретном месте», чтобы избежать утечек.

Источник: GameRant

