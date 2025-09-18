Все электронные реестры украинцев войдут в Единую систему социальной сферы, — закон принят

18 сентября Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла закон №11377. Теперь все данные о людях из разных государственных реестров будут собирать в одну систему — Единую систему социальной сферы. По словам нардепа от «Слуги народа» Александр Федиенко, идея этого нововведения заключается в том, чтобы сделать социальную помощь более честной и понятной.

Единая система социальной сферы

Новая система будет работать как большой хаб, объединяющий различные государственные базы данных об украинцах. Единая система социальной сферы фактически будет формировать полный «портрет» граждан со всеми имеющимися сведениями о них. Если раньше эти данные были разбросаны по разным реестрам, то теперь они будут доступны в одном месте — от информации о ситуации с военным учетом и состоянием здоровья до сведений об уплате налогов и имуществе. Такая система будет собирать информацию из реестров гражданского состояния, налоговых, медицинских, военных, судебных и даже имущественных. Это позволит быстро обмениваться данными. В этой системе планируют хранить:

электронные личные дела людей;

социальные карточки семей и домохозяйств;

историю обращений за помощью;

текущий социальный статус человека.

Во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале часть поправок учли, часть отклонили. Окончательные изменения станут известны уже после подписания документа спикером. Предварительная версия предусматривает, что Единая система социальной сферы будет в онлайн режиме обмениваться данными со следующими реестрами:

реестр военнообязанных и резервистов «Оберег»;

электронная система здравоохранения (ЭСОЗ);

демографический реестр;

реестр транспортных средств;

реестр налогоплательщиков;

база исполнительных производств;

система контроля за пересечением границы людьми, авто и грузами;

реестр актов гражданского состояния;

реестр прав на недвижимое имущество;

земельный кадастр;

судебная информационная система;

другие электронные ресурсы.

Стоит заметить, что этот перечень не окончательный — правительство может добавлять в него новые базы и расширять перечень сведений об украинцах.

Все органы должны обязательно делиться данными с этой новой системой. Если чиновник не передаст данные или сделает это с опозданием, его могут привлечь к ответственности. Данные можно будет хранить даже в зарубежных дата-центрах. Но перед этим нужно согласовать договоры с СБУ.

Создание и поддержку системы будут финансировать как из государственного бюджета, так и с помощью иностранных доноров, кредиторов и международной помощи.

Что это даст

Благодаря этой системе государство сможет регулярно обновлять данные о гражданах. Это будет делаться автоматически, на основе обмена информацией с другими базами данных. Если данные человека подтвердились в других реестрах, их внесут в систему без того, чтобы он лично что-то подавал.

Планируется, что доступ к реестру будет бесплатным. Пользователи системы, компании и ФОП, которые предоставляют соцпомощь, смогут получать открытые данные. На основе информации из этой системы можно будет формировать статистику и аналитику по населению.

Законодатели предусмотрели независимый контроль за работой системы. Создадут общественный мониторинговый орган при Министерстве соцполитики. Его задача — следить, чтобы система работала прозрачно, а права людей не нарушали.

В этот орган войдут представители общественных организаций, правозащитники, специалисты по цифровым технологиям, кибербезопасности и защите данных. Они смогут получать информацию о работе системы (но не персональные данные конкретных людей), а также привлекать независимых экспертов.

Источник: Судебно-юридическая газета