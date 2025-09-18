Новости Украина 18.09.2025 comment views icon

Все электронные реестры украинцев войдут в Единую систему социальной сферы, — закон принят

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Всі електронні реєстри українців увійдуть в Єдину систему соціальної сфери, — закон ухвалений

18 сентября Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла закон №11377. Теперь все данные о людях из разных государственных реестров будут собирать в одну систему — Единую систему социальной сферы. По словам нардепа от «Слуги народа» Александр Федиенко, идея этого нововведения заключается в том, чтобы сделать социальную помощь более честной и понятной.

Единая система социальной сферы

Новая система будет работать как большой хаб, объединяющий различные государственные базы данных об украинцах. Единая система социальной сферы фактически будет формировать полный «портрет» граждан со всеми имеющимися сведениями о них. Если раньше эти данные были разбросаны по разным реестрам, то теперь они будут доступны в одном месте — от информации о ситуации с военным учетом и состоянием здоровья до сведений об уплате налогов и имуществе. Такая система будет собирать информацию из реестров гражданского состояния, налоговых, медицинских, военных, судебных и даже имущественных. Это позволит быстро обмениваться данными. В этой системе планируют хранить:

  • электронные личные дела людей;
  • социальные карточки семей и домохозяйств;
  • историю обращений за помощью;
  • текущий социальный статус человека.

Во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале часть поправок учли, часть отклонили. Окончательные изменения станут известны уже после подписания документа спикером. Предварительная версия предусматривает, что Единая система социальной сферы будет в онлайн режиме обмениваться данными со следующими реестрами:

Стоит заметить, что этот перечень не окончательный — правительство может добавлять в него новые базы и расширять перечень сведений об украинцах.

Все органы должны обязательно делиться данными с этой новой системой. Если чиновник не передаст данные или сделает это с опозданием, его могут привлечь к ответственности. Данные можно будет хранить даже в зарубежных дата-центрах. Но перед этим нужно согласовать договоры с СБУ.

Создание и поддержку системы будут финансировать как из государственного бюджета, так и с помощью иностранных доноров, кредиторов и международной помощи.

Что это даст

Благодаря этой системе государство сможет регулярно обновлять данные о гражданах. Это будет делаться автоматически, на основе обмена информацией с другими базами данных. Если данные человека подтвердились в других реестрах, их внесут в систему без того, чтобы он лично что-то подавал.

Планируется, что доступ к реестру будет бесплатным. Пользователи системы, компании и ФОП, которые предоставляют соцпомощь, смогут получать открытые данные. На основе информации из этой системы можно будет формировать статистику и аналитику по населению.

Спецпроекты
BankPay від Portmone: як в Україні працює концепція відкритого банку
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?

Законодатели предусмотрели независимый контроль за работой системы. Создадут общественный мониторинговый орган при Министерстве соцполитики. Его задача — следить, чтобы система работала прозрачно, а права людей не нарушали.

В этот орган войдут представители общественных организаций, правозащитники, специалисты по цифровым технологиям, кибербезопасности и защите данных. Они смогут получать информацию о работе системы (но не персональные данные конкретных людей), а также привлекать независимых экспертов.

Источник: Судебно-юридическая газета

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
OPPO A5 и A5x уже в Украине — прочная защита и батарея на 6000 мА-ч от 6499 грн
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
В Украине заработала "Дія.Картка": единая карта для (почти) всех государственных выплат
Федоров запускает «украинский DOGE» — для оптимизации госаппарата
Дрон доставил 42-килограммовый электровелосипед для эвакуации раненого бойца
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Redmi 15 и Redmi 15C уже в Украине: 6,9" дисплеи и большие батареи от 4 499 грн
ВРУ поддержала легализацию криптовалюты: первый год 5% налога, далее — 23%
Новые ноутбуки Lenovo Yoga уже в Украине — модели 2-в-1, мощные Pro, портативные Slim от 40 тыс. грн
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 уже в Украине по цене от 30 тыс. грн
Петр Порошенко предлагает запретить Telegram в Украине
ВРУ разрешила бронировать даже "проблемных" мужчин с нарушениями: кто получит шанс на работу и отсрочку
Впервые в Украине: "Киевстар" вышел на биржу Nasdaq
Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить