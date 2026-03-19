Появились подробности о предстоящем Huawei nova 16 Ultra: LTPO-дисплей, новый сенсор и аккумулятор на 7000 мА-ч

Шадрін Андрій

З'явилися подробиці про майбутній Huawei nova 16 Ultra: LTPO-дисплей, новий сенсор та акумулятор на 7000 мА·год

Huawei несколько месяцев назад представила Huawei nova 15 Ultra, и сейчас, по слухам, уже активно работает над его преемником, выход которого, вероятно, ждать не слишком долго. Он получит название Huawei nova 16 Ultra.


Согласно новой утечке из Китая, Huawei nova 16 Ultra будет работать на флагманском чипсете серии Kirin 9 series. Смартфон сохранит тот же 6,84-дюймовый LTPO OLED-дисплей, что и предшественник, но получит больший аккумулятор емкостью 7000 мА-ч. Основная камера будет иметь такое же разрешение 50 МП, но получит новый сенсор формата 1/1,3 дюйма.

Перископический телеобъектив на 50 МП останется без изменений по сравнению с Huawei nova 15 Ultra, и можно предположить, что это же касается и сверхширокоугольной камеры. Как и предшественник, Huawei nova 16 Ultra также будет поддерживать беспроводную зарядку. Когда именно состоится его релиз — пока неизвестно.

Кроме уже упомянутых характеристик, утечки дают еще несколько конкретных деталей и контекста. Во-первых, речь может идти именно о чипе уровня Kirin 9000 series, который традиционно используется во флагманах бренда. Для ориентира: предыдущие решения этой линейки изготавливались по 5-нм техпроцессу и содержали более 15 млрд транзисторов, что ставит их в сегмент топовых SoC даже по современным меркам.


Во-вторых, прототипы устройства тестируются с дисплеем разрешения около 1.5K и LTPO-матрицей с адаптивной частотой обновления, что обычно означает диапазон от 1 до 120 Гц. Такой подход позволяет существенно снизить энергопотребление в статических сценариях и напрямую связан с переходом к батарее на 7000 мА-ч.

Данные: Weibo.com

В-третьих, если ориентироваться на Huawei nova 15 Ultra, новинка может унаследовать быструю зарядку на уровне 100 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводно, а также реверсивную зарядку. Это означает потенциально полную зарядку менее чем за 30 минут — показатель, который уже реализован в предыдущем поколении с батареей 6500 мА-ч.

В итоге, если эти параметры подтвердятся, Huawei nova 16 Ultra фактически сместится ближе к флагманскому сегменту: сочетание чипа уровня Kirin 9000 series, батареи на 7000 мА-ч и LTPO-дисплея выводит модель за пределы типичного «среднего» класса. Ключевой вопрос — не базовые характеристики, а реальная оптимизация энергопотребления и производительности, которые и определят, сможет ли устройство конкурировать с полноценными флагманами.

Источник: GSM Arena

