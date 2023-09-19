Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества через влагогенерационные установки ─ как в «Черном зеркале»

Новости WTF 19.09.2023 в 10:32

Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества с помощью велогенерационных установок ─ как в «Черном зеркале»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества с помощью велогенерационных установок ─ как в «Черном зеркале»

Из-за российских ракетных обстрелов и атак дронами украинская энергосистема подверглась большим разрушениям. Прошлой зимой это приводило к ограничениям энергоснабжения и даже блекауту. Украинские власти придумали, как можно бороться с нехваткой электроэнергии при таких условиях. Ну, как придумали? Подсмотрели в сериале «Черное зеркало» и теперь хотят закрепить антиутопические киноидеи на законодательном уровне.

Так, народный депутат Сергей Гривко («Слуга народа») подал законопроект №10057, который внедряет новый альтернативный источник электроэнергии. Десяткам тысяч заключенных предлагается крутить педали и генерировать электроэнергию с помощью велогенерационных установок.

«Это же было уже», – восклицают поклонники сериала «Черное зеркало».

Тем, кто будет хорошо накручивать педали и выполнять нормы, нардеп предлагает уменьшать срок отбывание наказания – по 3 дня в месяц активного труда ногами (но не больше 30 дней за год). Чем не трудодни на новый лад?

«Его концептуальная суть проста», – объясняет Гривко. «Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством Юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть, за год заключенный может уменьшить срок заключения на 30 дней».

Сергей Гривко считает, что законопроект №10057 поможет наполнить энергетическую систему. Однако он не указывает, в какую сумму обойдется закупка 50 тыс. велогенерационных установок, оборудование соответствующих площадок, подключения к сетям и т.п.

Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества через влагогенерационные установки ─ как в «Черном зеркале»

Свой новый законопроект депутат называет «креативным». Напомним, это не первая его «креативная» идея. Ранее он вместе с другими «Слугами народа» разработал законопроект №7351, предоставлявший командирам право самостоятельно убивать военнослужащих за неисполнение приказов без каких-либо доказанных должным образом обстоятельств.

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Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества с помощью велогенерационных установок ─ как в «Черном зеркале»
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LOTR_Racer

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Депутат предлагает мотивировать 50 тыс. заключенных для генерирования электричества через влагогенерационные установки ─ как в «Черном зеркале»

Этот законопроект не прошел через ВРУ, но это не остановило нардепа от генерирования других «креативных» идей, попутно получая зарплату от украинских налогоплательщиков.

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