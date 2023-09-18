Гетманцев про оподаткування ФОП ─ розглядаємо модель Польщі зі ставками до 20%

В одному з останніх інтерв’ю голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, як держава планує реформувати оподаткування ФОП.

Зазначається, що Мінфін України спільно з МВФ розглядає нову модель оподаткування ФОПів. Вона повинна бути цивілізованою, простою, прозорою та зрозумілою. Разом з тим вона має давати можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як «бавляться» з податками великі підприємства, заявив Гетманцев.

«Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн, ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні», — каже голова податкового комітету.

Гетманцев вважає, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу. Певно, він вважає, що виправити ситуацію вдасться шляхом зміни правил оподаткування ФОП.

Польська модель передбачає більший ліміт дозволеного доходу. Для українських малих підприємців діють наступні ліміти на 2023 рік:

для 1 групи – 1 118 900 грн;

для 2 групи – 5 587 800 грн;

для 3 групи – 7 818 900 грн.

Водночас для польських підприємців ліміт на порядок вищий ─ €2 млн (проти €198,7 тис. для 3 групи в Україні).

Ще одна суттєва відмінність полягає в тому, що в Польщі ставка податку залежить від виду діяльності. В той час як в Україні діє однакова ставка 5% для всіх дозволених видів діяльності, в Польщі ставка змінюється від 3% для торгівлі до 12-20% для послуг.

Гетманцев вважає, що запровадження польської моделі забезпечить справедливість оподаткування.

«Наша задача — відмежувати малий бізнес від середнього і великого. Це зараз основна проблема єдиного податку і системи оподаткування малого бізнесу. Всі виступають за підтримку малого бізнесу і створення для нього сприятливих умов. Але в жодному випадку не можна робити так, щоб великий і надвеликий бізнес штучно через схеми перетворювався на «малий», — застерігає Гетманцев.

Разом з тим Данило Гетманцев вважає, що змінювати систему оподаткування ФОП можна навіть під час війни.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні скасували податкові пільги для малого бізнесу, які повинні були діяти до закінчення війни.

Джерело: novyny