Держспецзв’язку: українське телебачення на супутнику відтепер доступно в незакодованому вигляді

У цей час надзвичайно важливо мати доступ до оперативної інформації щодо російсько-української війни. Концерн РРТ, що входить до сфери управління Держспецзв’язку, звернувся до телеканалів з проханням розкодувати сигнали на супутнику, щоб українці при відсутності ефірного сигналу мали можливість дивитись телебачення безоплатно на супутнику.

Для перегляду згодиться будь-який простий цифровий супутниковий ресивер та супутникова антенна.

Раніше найбільші українські медіагрупи 1+1 media, StarLightMedia, Медіа Група Україна та Inter Media Group на тлі воєнного стану відкрила всі їхні телеканали. Онлайн-кінотеатр MEGOGO відкрив доступ до вільного перегляду деяких телевізійних каналів